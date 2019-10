Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost desemnata candidatul USR la Primaria Iasi! Le multumesc colegilor pentru increderea acordata si ii multumesc lui Mihai Lupu pentru dezbaterile pline de substanta. Am increderea ca impreuna cu aliatii nostri de la Plus vom oferi Iasului guvernarea competenta pe care o asteapta de 30 de ani.…

- "Este printre politicienii care au continut. O recomand cu caldura", scrie, printre altele, Nicusor Dan pe Facebook. "Ma bucura candidatura lui Cosette Chichirau la Primaria Iasi. Un mare oras universitar cum este Iasul are nevoie de un primar care sa inteleaga mediul academic, iar Cosette are un doctorat…

- Deputatul USR Cosette Chichirau anunta ca si-a candidatura în competitia interna a formatiunii pentru desemnarea candidatului la functia de primar al municipiului Iasi, transmite Agerpres.Prin intermediul unui anunt manifest postat pe pagina sa de Facebook, deputatul USR Cosette Chichirau…

- Ieri, 30 septembrie, a fost ultima zi de inscriere a candidatilor in cursa interna la USR Iasi pentru fotoliul de primar al municipiului si pentru cel de presedinte al Consiliului Judetean Iasi. Pentru candidatura la Primaria Iasului s-au inscris Cosette Chichirau si Mihai Lupu. Pentru presedintia Consiliului…

- Pagina de Facebook a companiei Kontool, care se scrie intr-un mod similar cu termenul indonezian argotic pentru penis, kontol, a fost inundata de comentarii din partea indonezienilor, care gasesc numele amuzant. "Compania voastra ar trebui sa vina in Indonezia. Cred ca kontool este foarte…

- Viorica Dancila s-a adresat colegilor din PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Viorica Dancila se lanseaza cu un atac la Klaus Iohannis "Mulțumesc colegilor pentru susținerea manifestata atat de frumos și de energic astazi, in cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am aratat…

- Președintele PSD Viorica Dancila a postat un mesaj de mulțunire pe pagina personala de Facebook, prin care le mulțumește colegilor de partid pentru incredere și susținere.Citește și: Incredibil! Viitorul șef a CNAS a fost ANCHETAT de DNA „Mulțumesc colegilor din Comitetul Executiv pentru…

- Simona Halep a scris, sambata, pe Facebook, ca a jucat cel mai bun meci din viata ei la Wimbledon, subliniind ca inca are impresia ca viseaza.Vezi și: Scene ȘOCANTE: Ana Maria Prodan ii da un pumn in gura lui Dan Alexa / VIDEO "Astazi am jucat cel mai bun meci din viata mea si am devenit…