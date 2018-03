Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CSM Roman s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia Danubius Galati, cu scorul de 25-19, in sferturile de finala ale competitiei. Tot joi, si detinatoarea trofeului, CSM Bucuresti, s-a calificat la Turneul Final Four,…

- Detinatoarea Cupei Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in semifinalele actualei editii a competitiei dupa ce a eliminat, in faza sferturilor, formatia HC Zalau, cu scorul de 29-27 (14-17). Tot miercuri se va disputa si al treilea sfert de finala,…

- Mai este doar o zi pana la meciul sezonului pentru echipa de handbal Corona Brasov, in care echipa se poate apropia de indeplinirea obiectivului, si anume calificarea in cupele europene. Handbalistele vor juca in sferturile de finala ale „Cupei Romaniei Fan Cuorier” in compania formatiei HCM Ramnicu…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat marti, in sferturile competitiei, formatia CSM Bistrita, cu scorul de 28-25 (16-15).Celelalte partide din sferturi se vor juca astfel: CSM Roman – Danubius Galati, CSM Bucuresti…

- Miercuri se joaca CSM București-HC Zalau și CSM Roman-Danubius Galați, iar joi Corona Brașov-HCM Rm. Valcea. Dunarea Braila s-a calificat marți seara in semifinalele Cupei Romaniei la feminin dupa ce a trecut pe teren propriu cu 28-25 de CSM Bistrița. Meciul a fost unul extrem de disputat, cele doua…

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca joi, de la ora 18.00 primul meci prin care poate „salva” sezonul competitional, Cupa Romaniei Fan Courier fiind singura competitie prin care Corona isi mai poate indeplini obiectivul din acest sezon, si anume calificarea in Cupele Europene. Extrema Coronei, Camelia…

- CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul CSU Craiova - Astra Giurgiu, care se va disputa, sambata, de la ora 20:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Alexandru Tudor va fi ajutat de asuistentii…

- Dupa ce a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si a terminat pe locul al treilea in Liga Europei Centrale, echipa Olimpia CSU Brasov va evolua in a doua faza a sezonului regulat al Ligii Nationale de baschet feminin, in grupa 1-5. Aceasta se va desfasura in cadrul a doua…

- CSU CRAIOVA DINAMO 2018 CUPA ROMANIEI. Partida dintre CSU Craiova și Dinamo face parte din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, fiind programata, initial, pe 1 martie. Din cauza condițiilor meteo, meciul CSU CRAIOVA - DINAMO a fost reprogramat pentru 6 martie de la ora 17:00. DIGI SPORT si TELEKOM…

- Dupa ce etapa trecuta au invins Zalaul, la capatul unui meci foarte bun, sambata, Corona Brașov a castigat cu scorul de 21-18 partida cu CSU Danubius Galati. Chiar daca a fost un meci foarte echilibrat, pe finalul jocului, echipa antrenata de Dragos Dobrescu a reusit sa fie mai lucida pe atac si si-a…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu (antrenor…

- ASC Corona 2010 Brasov mai are nevoie de o singura victorie pentru a accede in semifinalele competitiei de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins formatia maghiara UTE cu scorul de 4-3 (1-1, 1-2, 1-0, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta. Corona conduce acum cu scorul…

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca sambata, de la ora 12.00, pe teren propriu cu CSU Danubius Galati. Echipa antrenata de Dragos Dobrescu vine dupa un joc foarte bun si o victorie impotriva Zalaului, iar tehnicianul Coronei isi doreste ca echipa sa pastreze aceeasi determinare si in partidele…

- HERMANNSTADT FCSB CUPA ROMANIEI. FCSB continua sa critice decizia FRF de a permite disputarea meciului cu HERMANNSTADT, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, programat miercuri, de la ora 18:30, LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO X DIGI SPORT TELEKOM SPORT. HERMANNSTADT FCSB CUPA ROMANIEI.…

- Directorul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre partida pe care FCSB o va juca maine in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, cu Hermannstadt, de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.RO. Surpriza insa! Oficialul roș-albaștrilor nu-și dorește ca echipa sa sa se califice in semifinalele…

- Corona Brasov a castigat cu 30-26 meciul jucat duminica, pe teren propriu in compania formației HC Zalau, meci contand pentru etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Partida a fost extrem de echilibrata mai ales in prima parte, la pauza echipa oaspete intrand cu un avantaj de doua goluri.…

- Echipa de handbal Corona Brasov a castigat cu 30-26 (14-16) meciul jucat duminica, pe teren propriu cu HC Zalau. Partida a fost extrem de echilibrata mai ales in prima a ei, in care handbalistele Coronei au ratat sansa de a se desprinde si de a intra la pauza la vestiar cu un avans pe tabela. Pauza…

- Timișorencele de la SCM nu au reușit sa repete performanța din sferturi și s-au oprit in semifinala turneului Final 8 al Cupei Romaniei. Sambata seara ele au pierdut in fața echipei gazda a turneului, Sepsi Sfantu Gheorghe. Scorul final a fost unul clar in favoarea ardelencelor, banațencele…

- Echipele de baschet feminin ICIM Arad si CSM Satu Mare s-au calificat, vineri, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat formatiile ACSB Alexandria, respectiv CSU Alba Iulia. Primele semifinaliste sunt campioana en-titre, Sepsi Sfantu Gheorghe, si SCM Timisoara, calificate inca de joi.…

- Duel dificil la finalul acestei saptamani pentru Handbal Club Zalau, echipa condusa de Gheorghe Tadici urmand sa evolueze pe terenul formatiei Corona Brasov, grupare aflata pe locul opt in Liga Nationala. Brasovencele nu trec printr-o perioada foarte buna, inregistrand sapte victorii si zece infrangeri…

- Corona Brasov a pierdut la diferenta mare de scor, 21-37, partida disputata miercuri seara in deplasare la CSM Bucuresti, joc in devans din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioanele nu au avut nicio emotie, luand destul de repede un avantaj linistitor pe tabela, pe care au reusit…

- Echipa de handbal feminin HCM Ramnicu Valcea s-a calificat miercuri, in deplasare, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia Rapid Bucuresti, cu scorul de 31-24. In sferturi, HCM se va duela cu Corona Brasov.Programul complet al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei,…

- Astazi s-au stabilit meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Partidele se vor desfașura intr-o singura manșa, pe 14 martie, dupa urmatorul program: Corona Brasov – Rapid / HCM Ramnicu Valcea, Dunarea Braila – CSM Bistrita ...

- Handbal Club Zalau continua lupta pe trei fronturi, dupa ce a obtinut luni seara calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa condusa de Gheorghe Tadici a dispus cu scorul de 23 – 19 (13 – 12) de CSM Slatina, formatie situata pe ultimul loc in Liga Nationala. Atat managerul foprmatiei…

- Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin au fost decise, marti, prin tragere la sorti, la sediul FR Handbal. Din faza optimilor de finala mai este de jucat o partida, programata miercuri, intre Rapid Bucuresti si HCM Ramnicu Valcea.Potrivit tragerii la sorti…

- Handbal Club Zalau continua lupta pe trei fronturi, dupa ce a obtinut luni seara calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa condusa de Gheorghe Tadici a dispus cu scorul de 23 – 19 (13 – 12) de CSM Slatina, formatie situata pe ultimul loc in Liga Nationala. In sferturile de finala…

- Echipa de handbal feminin CSM Bistrita s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins in faza optimilor formatia Universitatea Cluj, cu scorul de 33-27 (21-12).Sambata se mai joaca alte patru partide din faza optimilor de finala, intre…

- Fosta campioana a Romaniei in sezonul 2005-2006, Corona Brașov trece printr-o perioada nefasta. De la inceputul acestui an, in cele șase etape din Liga Florilor, echipa de handbal nu a reușit decat o victorie, la limita, in fața formației CSM Bistrița, scor 27-28. Pe fondul rezultatelor negative,…

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- Echipa de volei masculin Arcada Galati a ratat, marti, pe teren propriu, calificarea in sferturile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a fost invinsa de formatia slovena ACH Volley Ljubljana, cu scorul de 3-2, si mansa retur din faza optimilor competitiei. Scorul pe seturi a fost 24-26, 25-19, 25-21,…

- Cynthia Tomescu si-a reziliat marti, contractul cu clubul Corona Brasov. Presedintele clubului Corona Brasov, Liviu Dragomir, a declarat ca Cynthia Tomescu este singura jucatoare din lot care a venit la club sa ceara rezilierea. „Dupa schimbarea de pe banca tehnica si dupa sedinta din urma cu aproape…

- Dupa infrangerea echipei de handbal Corona Brașov, in fața formației CSM Craiova, scor 18-29, conducerea ASC Corona Brașov a luat masuri drastice. Oficialii Coronei l-au demis pe antrenorul Costica Buceschi. A fost dat afara și directorul sportiv, Cosmin Salajan, precum si patru handbaliste: Ana Maria…

- Formatia Galatasaray, cu Iasmin Latovlevici integralist, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Turciei, invingand echipa Bucaspor, in deplasare, cu scorul de 3-0, in mansa secunda a optimilor competitiei.In tur, scorul a fost tot 3-0 pentru Galatasaray. Joi, golurile au fost…

- Formatia Kayserispor, antrenata de Marius Sumudica, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Turciei, dupa ce a invins echipa Antalyaspor, in deplasare, cu scorul de 2-0, in mansa secunda a optimilor competitiei.In tur, la 27 decembrie, scorul a fost 3-1 pentru Kayserispor. Joi,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea au efectuat investigații pentru depistarea a doua minore de 14, respectiv 15 ani, disparute de la domiciliu din data de 12 ianuarie a.c. Fetele au fost gasite și redate familiilor.…

- Corona Brașov a fost invinsa in primul meci din 2018, cu scorul de 31-33, de vicecampioana sezonului trecut, HC Dunarea Braila. Partida a contat pentru etapa a 11-a a Ligii Florilor. Prima repriza a fost echilibrata, scorul la pauza fiind 16-16. In a doua parte a meciului, insa, brailencele s-au…

- Echipa de volei feminin CSM Bucuresti a ratat miercuri, in deplasare, calificarea in optimile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a fost invinsa de formatia rusa Uralocika Ekaterinburg, scor 3-2, si in mansa retur din 16-ile competitiei.Scorul pe seturi a fost 23-25, 25-19, 15-25, 25-22, 15-8,…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviste s-a calificat marti, pe teren propriu, in optimile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a eliminat formatia bulgara Levski Sofia, in faza 16-ilor competitiei. CSM Targoviste a castigat meciul de marti cu scorul de 3-0, pe seturi 25-23, 25-16, 25-22, in returul…

- Echipa de volei feminin Stiinta Bacau s-a calificat marti, in optimile de finala ale Challenge Cup, desi a pierdut in returul 16-ilor, in deplasare, cu formatia azera Azerrail Baku, scor 0-3, insa s-a impus in ”setul de aur”. In tur, Stiinta a castigat cu scorul de 3-1 (25-23, 25-20, 22-25, 25-18),…

- Miercuri, 10 ianuarie, se reia Liga Naționala de handbal feminin. Dupa un sfarșit de an excelent, cu 3 victorii din tot atatea posibile la Trofeul Minaur disputat la Baia Mare, Corona Brașov va juca, in primul meci din 2018, pe teren propriu, contra formației HC Dunarea Braila, vicecampioana sezonului…

- Echipa CSM Bucuresti s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins, in deplasare, pe AHCM Slobozia, cu scorul de 34-19 (18-11). Campioana este prima formatie ce accede in sferturile Cupei. Celelalte dueluri din optimi sunt Dunarea Braila - Magura Cisnadie,…

- Fetele de pe Crișul Alb – pregatite 12 etape de prof. Titi Ionescu, inlocuit pe final de an de jucatoarea Mihaela Cherecheș – au reușit mai multe premiere: primul succes din palmaresul secției de handbal a clubului (26-23 cu Mureșul Tg. Mureș, in etapa a II-a) – dupa ce in tot sezonul…

- Și-a asigurat, deocamdata, 7000 de dolari Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-1, pe americanca Nicole Gibbs, locul 110 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Shenzhen Open, . In faza urmatoare, Halep va evolua cu chinezoaica Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, pe care…

- Vineri, 29 decembrie, și sambata, 30 decembrie, Corona Wolves va disputa doua partide contand pentru Erste Liga. Maine, "lupii" vor intalni Vienna Capitals, iar sambata vor juca impotriva celor de la Miercurea Ciuc, adversari care i-au invins in ultima saptamana atat in finala Cupei Romaniei, cat…

- Corona Wolves a pierdut finala Cupei Romaniei la hochei pe gheața, scor 1-5, in fața marii rivale SC Miercurea Ciuc. Meciul a avut loc sambata, 23 decembrie. Unicul gol al formației antrenate de Martin Lacroix a fost reușit de Olander, in minutul 29. In grupele competiției care s-a desfașurat la…

- ASC Corona Brasov si SC Miercurea Ciuc vor juca finala Cupei Romaniei la hochei pe gheata, dupa victoriile reusite, vineri, in ultimele meciuri din faza grupelor, pe Patinoarul Dunarea din Galati, care...

- Echipa de volei masculin SCM Craiova a ratat miercuri, in deplasare, calificarea in optimile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a fost invinsa de formatia turca Ziraat Bankasi Ankara, scor 3-2, si in mansa a doua din faza 16-imilor competitiei. Scorul pe seturi a fost 13-25, 25-21, 23-25, 25-18, 15-6,…

- Echipa de volei masculin Steaua Bucuresti s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in optimile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a invins formatia slovaca KDS Kosice, cu scorul de 3-0, si in mansa retur din 16-imile competitiei. Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-20, 30-28, dupa 89 minute de joc.In…

- Echipa de volei masculin Arcada Galati s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in optimile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a invins formatia ceha Kladno Volejbal, cu scorul de 3-0, in mansa secunda din 16-imile competitiei. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-23, 26-24, dupa 84 minute de joc.In…