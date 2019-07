Stiri pe aceeasi tema

- Binecunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a oferit detalii noi despre starea de sanatate a indragitului interpret de muzica ușoara Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu se afla in spital de multe saptamani. Medicul Monica Pop se numara printre cei care il viziteaza frecvent pe artist. Aceasta…

- Alexandru Padureanu a dat ultimele detalii despre starea de sanatate a Corneliei Catanga. Artista a fost internata de urgența la Spitalul Floreasca, in urma unui stop cardio-respirator. „Mama se odihneste, are nevoie de multa odihna. Se simte mai mai bine. Vede foarte bine (n.r. - legat de zvonul privind…

- Fiul artistei Cornelia Catanga, Alexandru Padureanu a vorbit in exclusivitate pentru "Agentia VIP" despre starea de sanatate a mamei sale si nu a ezitat sa-i critice pe "asa-zisii prietenii" ai mamei sale, dar si pe cei care lanseaza zvonuri neadevarate.

- Veste socanta despre cantareața Cornelia Catanga. Interpreta de muzica lautareasca a orbit dupa ce in urma cu doua zile a ajuns la spital in stop cardio – respirator. Starea de sanatate a cantaretei s-a deteriorat din cauza unei diete drastice. Luni, 15 iulie, cantareata a suferit un stop cardio-respirator.…

- Cornelia Catanga a ajuns de urgenta la spital duminica seara dupa ce i s-a facut rau. In jurul orei 21 se afla in casa cu sotul, iar la un moment dat artista nu a mai putut respira. Aurel Padureanu a chemat imediat salvarea. Medicii au resuscitat-o, apoi au transportat-o la Spitalul Floreasca. Cornelia…

- Cornelia Catanga a trecut prin momente dramatice la sfarșitul saptamanii trecute, cand a fost internata la Spitalul Floreasca. S-a intamplat duminica seara, iar luni dimineața i-a fost montat un stent, in urma unei coronagrafii, potrivit marturisirilor facute de soțul artistei, Aurel Padureanu.

- Cornelia Catanga trece prin momente grele. Cantareața de muzica de petrecere a ajuns de urgența la spital dupa ce a facut infarct. Cornelia Catanga, in varsta de 61 de ani, a suferit un stop cardio-respirator și se afla internata in Spitalul Floreasca din Capitala, relateaza Romania TV. In acest moment…

- Mihai Constantinescu se afla in coma de 50 de zile, in urma unui stop cardio- respirator, iar medicii sunt in continuare rezervați in ceea ce il privește. Mai mult, medicul specialist a explicat ce se va intampla, daca artistul iese din coma. „Este ingrijorator faptul ca a stat in stop cardio-respirator…