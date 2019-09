Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa ce fiul lui, Mario, a provocat un accident mortal, Gino Iorgulescu face noi declarații, prin intermediul carora transmite ca se va ocupa personal de copii ramași orfani de tata.

- Mario, fiul președintelui Gino Iorgulescu, va fi cercetat penal dupa accidentul mortal pe care l-a provocat duminica dimineața. Mario Iorgulescu a fost implicat intr-un accident grav in noaptea de sambata spre duminica, pe Șoseaua Chitilei.Acesta pierdut controul mașinii sale, un Aston Martin DBS, și…

- Au aparut noi detalii despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, dupa accidentul grav pe care l-a provocat și in urma caruia un alt tanar și-a perdut viața. Medicii au explicat ce se intampla in aceste momente cu baiatul de 24 de ani. „Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul…

- Comentariul a fost postat pe pagina de socializare a lui Dany Vicol, barbatul care a murit in accidentul de mașina provocat de Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF. Medicii au facut ANUNTUL DUREROS. Ce s-a intamplat cu Mario Iorgulescu in SPITAL Cel care a postat mesajul aduce informații…

- Informații de ultima ora despre starea lui Mario Iorgulescu. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost operat, iar medicii l-au scos din coma indusa. Acum, starea lui este favorabila și doctorii se așteapta la o evoluție pozitiva.

- Tragicul accident rutier petrecut in acest weekend, la Chitila, in care a fost implicat Mario Iorgulescu, fiul președintelului LPF, Gino Iorgulescu, i-a adus sfarșitul unui tanar de 24 de ani localitatea ilfoveana.

- Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a oferit prima reacție dupa tragicul accident in care o persoana și-a piedut viața. Mario Iorgulescu se afla și el in stare grava la spital, in urma unui teribil accident produs noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila. Mașina condusa de Mario Iorgulescu a intrat…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost implicat intr-un accident produs duminica pe soseaua Chitilei, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei.