Corlăţean: Îmi voi face evaluarea să văd dacă mai am de făcut ceva în PSD "Constat cu regret ca s-a incercat din rasputeri, din mai multe directii, sa se stopeze astazi dezbaterea si supunerea la vot a initiativei pe care am formulat-o privind proclamarea zilei de 4 iunie ca zi a Tratatului de la Trianon in Romania, o initiativa care marcheaza o simbolistica nationala importanta, cu atat mai mult cat anul viitor vom aniversa Centenarul recunoasterii internationale a granitelor Romaniei, inclusiv cu reintoarcerea legitima a Transilvaniei la Romania. Constat ca aceasta initiativa legislativa va intra in adoptare tacita, lucru care nu ma incalzeste pe mine, pe initiator,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor voteaza motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata sunt necesare 233 de voturi. * Motiunea de cenzura este semnata de aceiasi oameni amatori, iresponsabili, care vor sa demoleze Guvernul fara sa vina…

- „Consider ca Romania are nevoie de un partid echilibrat, care sa apere capitalul autohton, valorile romanești, obiceiurile, tradițiile și sa duca o reala lupta cu abuzurile la care sunt supuși cetațenii", a afirmat Marian Cucșa, duminica, pentru Mediafax. ALDE ar putea decide in perioada urmatoare…

- Propunerea legislativa face referire la demnitatea de membru al guvernului, europarlamentar, presedinte al Romaniei, parlamentar, primar, consilier local si consilier judetean persoanele care 'au suferit condamnari penale'. Termenul pentru dezbatere si vot in Senat - prima camera sesizata…

- PSD ia in calcul sa renunțe la susținerea lui Teodor Meleșcanu (ALDE) pentru funcția de președinte al Senatului, spun surse social-democrate. Situația o sa fie tranșata in ședința CEX PSD de luni. O parte din senatorii PSD nu vor sa-l voteze pe Meleșcanu. In partid se discuta ca in pole-position…

- Calin Popescu Tariceanu i-a convocat pe liderii ALDE intr-o sedinta de urgenta, pe fondul tensiunilor create de iesirea de la guvernare. Motivul convocarii sedintei pare a fi, insa, si nominalizarea lui Teodor Melescanu la sefia Senatului, de catre PSD.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, ca partidul sau putea sa revendice functia de presedinte al Senatului, dar l-a propus pe Teodor Melescanu pentru ca locul a fost al ALDE, iar...

- Teodor Meleșcanu (ALDE) a declarat, dupa intrevederea cu colegii din grupul senatorial, ca ar putea sa ajute mai mult partidul din postura de președinte al Senatului, dar a admis ca nu are susținerea tuturor colegilor sai. ”Evident ca exista și rețineri și am spus sa mergem in plen sa vedem votul. Nu…