- Proiectul SUERD a intrat in prima faza de revizuire si sunt necesare investitii targetate, bine gandite si structuri de business foarte clare, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, la Forumul anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea…

- Este important sa investim in dezvoltarea integrata transnationala in tarile conectate de Dunare, astfel de strategii oferind posibilitati de finantare regiunilor respective si, mai ales, legitimitate, a afirmat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la Forumul anual al Strategiei Uniunii…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, participa joi la cel de-al VIII-lea Forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), organizat la Palatul Parlamentului, de Ministerul Afacerilor Externe, alaturi de Comisia Europeana si Programul Transnational…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu participa, marti, la reuniunea ministrilor UE responsabili cu politica de coeziune, ce are loc la Luxemburg. Discutiile se vor axa pe stadiul negocierilor privind viitoarea politica in domeniu pentru perioada 2021-2027 si pregatirea noilor…

- Presedintii Institutiilor Supreme de Audit din statele membre ale Uniunii Europene si din tarile candidate, Curtea de Conturi Europeana, precum si inalti reprezentanti ai statului roman participa marti la Conferinta "Inovarea in domeniul auditului la nivelul Uniunii Europene si cresterea rolului…

- Ministrii Culturii din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marti la Bucuresti, in contextul detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Reuniunea informala a ministrilor Culturii din statele membre UE se va desfasura la Palatul Parlamentului, la eveniment urmand…

- Comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru Parlamentul European, spune ca in fiecare tara din UE pentru un euro alocat din bani europeni sunt proiecte de trei euro, in timp ce Romania are bani necheltuiti si nu are proiecte. Cretu acuza ca se minte cu nerusinare ca institutile…

- Romania gazduieste, vineri, la Palatul Parlamentului, reuniunea informala a ministrilor care gestioneaza fondurile europene in Uniunea Europeana (UE), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, scrie agerpres.ro. Evenimentul reuneste la Bucuresti…