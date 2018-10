Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut intre 1,8 si 2 miliarde de euro din fondurile totale alocate in valoare de 19,5 miliarde de euro intr-un domeniu sensibil pentru tara noastra, cel al infrastructurii de transport, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, informeaza agerpres.ro. …

- Romania a pierdut intre 1,8 si 2 miliarde de euro din fondurile totale alocate in valoare de 19,5 miliarde de euro intr-un domeniu sensibil pentru tara noastra, cel al infrastructurii de transport, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Comisarul…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, participa luni 29 octombrie, de la ora 10.00 la conferința interactiva pe teme europene EuroIMPACT, organizata la București de Institutul European din Romania in parteneriat cu Hotnews.ro - StartupCafe.ro.

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu va efectua, luni și marți, o vizita oficiala in Romania, ea urmand sa aiba o intrevedere cu premierul Viorica Dancila și sa participe la conferința ”Informarea și imbunatațirea comunicarii privind politica de coeziune a UE in Romania”.…

- Institutul European din Romania, in parteneriat cu Hotnews.ro-StartupCafe.ro, organizeaza in perioada 29-31 octombrie 2018, la Hotel Intercontinental, București, conferința și atelierele de lucru EuroIMPACT - Informarea și imbunatațirea comunicarii privind politica de coeziune a Uniunii Europene in…

- ”Chiar vreau sa va anunț public ca nu mai accept insultele din partea Guvernului Romaniei fața de munca pe care o fac” a spus Corina Crețu. Comisarul acuza ca, deși sunt bani, nu sunt proiecte. Marius Pieleanu, directorul Avangarde, afirma, la Romania TV, ca ”doamna Corina Crețu pare a avea…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa fie unit, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar disputele politice interne reprezinta un obstacol in aceasta cale, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, vineri, in cadrul unei conferinte gazduite de Universitatea…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu va vizita Romania, in perioada 12-18 septembrie, unde se va intalni cu reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale, va vizita proiecte cu finantare europeana si va participa la o