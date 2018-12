Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat in plin ii lumea care aștepta intr-o stație de autobuz din orașul Recklinghausen, din vestul Germaniei. O femeie in varsta de 88 de ani a murit pe loc, iar noua alte persoane dintre cele care așteptau autobuzul acolo au fost ranite, a dezvaluit observator.tv . Tentativa de sinucidere?…

- Un tanar din comuna Daești, județul Valcea, a comis-o in noaptea de 18 spre 19 decembrie. A furat un autobuz și s-a plimbat cu el prin oraș. Hoțul cu tupeu n-are nici macar carnet de șofer, a anunțat voceavalcii.ro ! A facut accident Tanarul a condus ce a condus, pana cand a scapat controlul volanului.…

- Meciurile din campionatul de fotbal al Greciei, programate in acest weekend, au fost amanate dupa ce arbitrii au intrat in greva in semn de solidaritate fata de un coleg care a fost agresat in fata locuintei sale. Astfel, partidele din 22 si 23 decembrie nu se vor juca, fara a fi stabilita data la care…

- Mihaela Tatu (55 de ani), fosta prezentatoare care a devenit foarte cunoscuta in timp ce prezenta emisiunea „De 3xfemeie”, trece prin momente cumplite. Mihaela Tatu și-a anunțat prietenii de pe rețelele de socializare ca și-a pierdut sora. „Imi cer scuze. Nu am avut vreme pentru Facebook. Sora mea”,…

- Un barbat a facut tot posibilul sa fuga de polițiști. A rezultat o urmarire ca-n filme, pe raza a doua orașe. Un echipaj de poliție care vana vitezomanii i-a facut semn unui șofer care circula cu viteza sa opreasca. Acesta n-a facut asta și a urmat o urmarire ca-n filme pe ruta Dej – Valea Luncii –…

- Motocicliștii din Huși vor fi ”Moș Craciun” și de anul acesta, așteptați la un marș cu motoarele turate pe strazile orașului. In cadrul acțiunii ”Moș Craciun pe doua roți”, motocicliștii vor imparți bomboane copiilor. Acțiunea urmarește conștientizarea prezenței lor in trafic, in condițiile in care…

- Comisia Europeana a transmis o solicitare Statelor Unite prin care cere eliminarea vizelor pentru toate statele membre, inclusiv Romania. Bruxellesul iși bazeaza cererea pe faptul ca cetațenii americani pot calatori in toate statele UE fara viza. Acesta este singurul caz de nereciprocitate din blocul…