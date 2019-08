Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene și negociatorul șef al UE pentru Brexit l-au felicitat joi pe Boris Johnson, noul premier britanic, dar i-au atras atenția ca alt Acord pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune nu va exista. Michel Barnier a atenționat, de altfel, statele membre sa se pregateasca pentru…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a acuzat luni din nou pe prim-ministrul britanic Boris Johnson, aflat in vizita oficiala in Scotia, ca urmareste sa obtina un Brexit fara acord, intr-un moment in care aceasta perspectiva starneste controverse in Regatul Unit, transmite AFP. "Dupa discutiile cu Boris…

- Liderul britanic a declarat ca cetatenii UE vor primi „certitudinea absoluta” ca vor putea ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Johnson a reiterat „angajamentul absolut” de retragere a Marii Britanii din UE cel tarziu pe 31 octombrie 2019. „Vom face Marea Britanie cea mai mareata natiune de pe pamant”,…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European l-au avertizat, miercuri, pe noul premier Boris Johnson asupra efectelor economice foarte grave asupra Marii Britanii daca se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, conform Mediafax.Citește și: O polițista a IZBUCNIT,…

- Boris Johnson, candidat la functia de premier al Marii Britanii, va propune Uniunii Europene un acord de liber-schimb post-Brexit si, daca acesta va fi respins, atunci Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, pe 31 octombrie, a declarat marti seful de campanie al acestuia, Iain Duncan Smith,…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat pentru BBC ca i-a sfatuit pe candidații pentru funcția de prim-ministru, Jeremy Hunt și Boris Johnson, sa evite ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit Mediafax. Kono a mai spus ca firmele japoneze sunt „foarte…

- Japonia se arata ingrijorata de planurile celor doi candidați care vor sa preia fotoliul de premier al Marii Britanii. Dupa demisia Theresei May, atat Boris Johnson, cat și Jeremy Hunt au susținut ideea unui Brexit fara acord comercial intre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Japonezii, prin vocea…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…