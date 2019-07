Copil pe bicicletă, lovit de o maşină de poliţie. Echipajul se afla în misiune Un copil de 8 ani care se plimba cu bicicleta pe trotuar a decis sa traverseze strada prin loc nepermis, chiar in momentul in care mai multe echipaje de politie din cadrul IPJ Calarasi se deplasau pe o strada din cartier, unde avea loc un scandal, noteaza observator.tv. Soferul a franat, insa nu a putut sa-l evite total pe copil, care a fost lovit cu coltul dreapta fata a masinii. In autospeciala de politie se aflau un politist din cadrul Biroului de Ordine Publica, un jandarm si un elev politist, potrivit calarasipress.ro. Micutul a fost transportat la spital, dar s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

