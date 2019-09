Copil nevătămat după ce a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Bistrița Un copil in varsta de cinci ani din municipiul Bistrita a supravietuit, luni dupa-masa, unei caderi de la etajul al treilea al blocului in care locuia, fara sa sufere leziuni care sa ii puna viata in pericol. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, incidentul a avut loc in cartierul Subcetate al municipiului, unde sunt construite mai multe blocuri de locuinte sociale si prin ANL. La fata locului s-a deplasat echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD, care a preluat copilul constient, aparent fara leziuni care sa ii puna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

