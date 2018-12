COP24: Adoptarea regulilor de aplicare a acordului de la Paris Delegati din aproximativ 200 de tari reuniti in cadrul Conferintei anuale a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice cadrul (COP24), la Katowice, au adoptat sambata regulile de aplicare a acordului de la Paris impotriva schimbarilor climatice, relateaza AFP.



Conferinta care s-a incheiat cu o intarziere de 24 de ore fata de planul prevazut, nu a obtinut totusi angajamente noi din partea unor state in vederea atingerii obiectivelor lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, insuficiente in acest stadiu al schimbarilor climatice.



"A fost un drum…

Sursa articol: agerpres.ro

