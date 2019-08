Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.181.102 consumatori casnici de energie electrica au optat pentru incheierea contractelor pe piata concurentiala anul trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). "Numarul total de locuri de consum aferente clientilor finali deserviti de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu 1 iulie. "Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE a aprobat, în şedinţa…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie anunta ca a hotarat ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu data de 1 iulie. Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat preturile…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat ieri noi preturi pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Potrivit calculelor autoritații, prețurile la gaze vor fi mai mici decat in prezent pentru consumatorii…

- "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a aprobat, in sedinta de luni, 24 iunie 2019, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Astfel, preturile pentru furnizarea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, informeaza ANRE. „Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat, in sedinta…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5 pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, informeaza ANRE.Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei ANRE a aprobat, in sedinta…

- Consumatorii care isi aleg singuri firma care sa le realizeze lucrarile de racordare la reteaua electrica platesc mai putin pentru aceste servicii, in comparatie cu consumatorii care accepta tariful initial propus de operatorul de distributie, este una dintre concluziile analizei preliminare derulate…