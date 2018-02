Constanţa: Salvatorii de la ISU Dobrogea au transportat un bolnav prin nămeţi la spitalul din Silistra Un echipaj de salvare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea a intervenit, marti dimineata, pentru preluarea si transportul unui barbat din localitatea constanteana Bugeac care ingerase o substanta toxica in cursul noptii. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, dupa ce a fost preluat la bordul senilatei de interventie, barbatul intoxicat cu o substanta pentru curatat aragazul, dupa cum au sustinut membrii familiei, a fost transportat pana la Silistra, in Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical si internat la spitalul din orasul vecin. De asemenea, tot in cursul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in noaptea de luni spre marti, o autosenilata incadrata cu doi paramedici ISU, o asistenta si un ambulantier de la centrul de permanenta Baneasa, a plecat catre un barbat din localitatea Bugeac care a baut solutie de curatat…

- La aceasta ora este in curs de desfaturare o operatie dramatica la Bugeac, in apropiere de Ostrov, judetul Constanta.Acolo, ssenilata de la Baneasa cu doi paramedici de la ISU Dobrogea, o asistenta si un ambulantier de la centrul de permanenta Baneasa, au plecat pentru a prelua un barbat dn localitatea…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, luni seara, la 112 a fost primit un apel care anunta ca saisprezece persoane care se aflau in zece autoturisme au ramas inzapezite in Bulgaria, la trei kilometri de punctul de trecere a frontierei Vama Veche. Centrul Judetean…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, militarii au fost sesizati sa intervina la un apartament dintr-un bloc de pe strada Soveja, de catre un vecin care l-a auzit pe copil plangand si smucind clanta usii de la intrarea in locuinta.…

- Un camion a ars in urma unui accident in Nadeș, Mureș. Șoferul mastodontului incarcat cu ciocolata a pierdut controlul, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a distrus gardul unei locuințe. Miercuri dimineața, sute de oameni din intreaga comuna nu au curent electric, din cauza incidentului.…

- Un TIR plin cu ciocolata a ars in totalitate miercuri dimineața dupa ce șoferul acestuia a ieșit de pe partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a rupt gardul unei locuințe din comuna mureșeana Nadeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, pompierii militari au fost alertati de producerea unui accident rutier cu o victima, pe raza localitatii Calmatuiu de Sus. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de interventie, unul din cadrul Detasamentului…

- Un baiat in varsta de cinci ani, lasat singur intr-un apartament din municipiul Constanta, deoarece tatal era la munca, a fost preluat joi dupa-amiaza, de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) care face o ancheta in acest caz. Pompierii fusesera solicitati de vecini…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența simuleaza intervenția pentru salvarea a doua victime prinse sub un mal de pamant. Una dintre persoane este, conform scenariului, inconștienta. Salvatorii intervin cu o autospeciala, o ambulanța și 7 subofițeri. Operațiunea se desfașoara…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- In data de 11.02.2018, la orele 15:40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina la o explozie urmata de incendiu in municipiul Constanta, pe strada Teiului, ocazie cu care la fata locului s au deplasat 10 cadre ale ISU ldquo;Dobrogea"…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- Incendiul care izbucnit, luni, la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare a fost provocat, cel mai probabil, de modul de operare al muncitorilor care efectuau lucrari de izolare la acoperisul cladirii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Apelul la numarul unic de urgența 112 anunța ca o persoana a ramas blocata in mijlocul Mureșului, pe bac, in timp ce incerca sa treaca spre Bodrogu Vechi. De urgența, la fata locului s-a deplasat un echipaj format din trei subofițeri, pentru a salva persoana blocata. „Persoana blocata in mijlocul raului…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea.

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Trec la propriu prin foc sa ne salveze viata. Intervin in zone greu accesibile si in conditii meteo inumane si de cele mai multe ori misiunea lor de salvare este un succes. Vorbim despre pompierii si medicii aflati in subordinea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care astazi au facut bilantul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU Dobrogea) are in dotare 39 de autospeciale pentru interventie a caror vechime depaseste 10 ani si sunt folosite in continuare la un rulaj mare, potrivit raportului prezentat luni de seful institutiei col. Daniel-Gheorghe Popa, in cadrul sedintei de bilant…

- Pompierii gorjeni au lucrat la foc continuu in 2017. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Augustin Malacu, anul trecut au fost inregistrate cele mai multe incendii din ultimii 7 ani. Salvatorii gorjeni a...

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. În accidentul îngrozitor, produs pe drumul național R2 Chișinau – Anenii Noi, au decedat cinci persoane, printre care și o fetița de aproape doi anișori. Alte doua femei, în vârsta de 23 și 24 de ani, sunt internate în stare extrem…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Fl. Tanasescu Una-i “sa dai foc la pușcarie și la casa de nebuni” și alta-i sa te prinda așa, din senin, flama, sa dai foc unui imobil. Unuia singur am scris ? Nu, la Calugareni au ars, incepand cu data de 21 decembrie 2017 și pana in seara zilei de joi, 11 ianuarie a.c., opt case ! Și, dupa cum ne-a…

- Accident mortal produs intre Miercurea Ciuc și Vlahița, luni seara, pe DN 13A, unde doua mașini s-au ciocnit. O femeie a murit și alte cinci persoane ranite luni seara, intre care un copil de trei ani, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua mașini, produs dupa ce un șofer a intrat pe…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Un barbat, in varsta de 81 de ani, a fost accidentat joi seara de un autobuz RATBV de pe linia 2. Accidentul s-a produs la capatul de linie Livada Poștei. Pietonul a fost ranit in momentul in care șoferul autobuzului vira pentru a intra la peron. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Atentie constanteni Urmeaza petrecerea dintre ani si multi dintre voi, o veti petrece in cluburile din oras. Sapte locatii cu destinatia "club" au fost controlate in ultima perioada de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Anca Chirita,…

- Nu de multe ori, persoanele care au mers acolo sa se roage au povestit lucruri incredibile care au avut loc la mormantul lui Arsenie Boca. Cea mai recenta dezvaluire este a unui barbat, care s-a speriat de moarte. Dan Nicolae a marturisit ca a fost socat de imaginea unei fetite la iesirea din manastire.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- In preajma sarbatorilor cu toții incercam sa aducem zambetul pe fețele celor dragi, in special a celor mici, pentru ca, in mod deosebit, ei sunt cei care simt cu adevarat magia acestor momente. Astfel, cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș au mers la Spitalul de Pediatrie din municipiul…

- Incendiul de la sonda de gaz din judetul Satu Mare nu a fost inca stins Incendiu la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, jud Satu Mare. Foto: ISU Satu Mare. Incendiul care a izbucnit noaptea trecuta la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, nu a fost stins…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Astazi, 15 decembrie, se implinesc trei ani de la teribilul accident aviatic din lacul Siutghiol, in care si au pierdut viata membrii echipajului elicopterului SMURD: pilotul cmdr. Petre Corneliu Catuneanu, copilotul cpt. cmdr. Ginel Claudiu Cracanel, medicul Laura Vizireanu si asistenta medicala Gabriela…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti, doua fete si un baiat, au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD,…

- Un caz revoltator a fost semnalat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, dupa ce o mama care s-a internat cu copilul in unitatea medicala a gasit viermi in mancarea primita de acolo, scrie stirileprotv.ro. Femeia susține ca a filmat totul și ca a depus plangere. Produsele alimentare,…

- Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au fost solicitati in municipiul Medgidia, acolo acoperisul unui imobil a fost cuprins de flacari. Conform primelor date, toate persoanele din casa au fost evacuate. ...

- Accident auto in Pietroșani, Argeș, cu un copil printre raniți. Sase persoane, intre care un copil, au ajuns la spital, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc intre doua masini, in localitatea Pietrosani, judetul Arges, potrivit Mediafax . Soferul unei Opel Zafira a pierdut controlul…

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Mobilizare de forțe pe strada Nalbei, din municipiu, dupa ce un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, solicitați sa stinga flacarile, au evacuat toți locatarii. Cinci persoane sunt asistate medical la fața locului.…

- O autospeciala care va contribui la salvarea persoanelor inecate in apa sau intoxicate cu fum la incendii a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanța. O barocamera identica a primit și ISU Mureș. Autospeciala va deveni funcționala dupa ce personalul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, joi dimineata, in jurul orei 02:30, un incendiu a cuprins un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuit de pe bulevardul Ramnicu Sarat. Pentru ca erau degajari mari de fum care au inundat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta va participa, ca in fiecare an, la manifestarile organizate pentru sarbatorirea hramului Manastirii Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei.Pentru zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie, cand au loc manifestarile cu public…