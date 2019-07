Constanta: Calatori fraudulosi, sanctionati de politistii locali

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 09 iulie 2019, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, in colaborare cu lucratori din cadrul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta au actionat pentru asigurarea si mentinerea unui climat de normalitate pe mijloacele de transport public de persoane.…

- Lucratorii Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta au actionat weekendul trecut 08.06.2019 09.06.2019 in scopul cresterii eficientei activitatii de mentinere a ordinii publice si a gradului de reactie in prevenirea si combaterea fenomenului infractional…

- In aceasta saptamana, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa, Poliția Romana desfașoara acțiunea TRUCK & BUS, pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și marfuri. Astfel, in perioada 13 – 19 mai a.c., politistii maramureseni vor actiona pentru…

- Politistii locali roaga cetatenii sa aiba un comportament civilizat in mijloacele de transport in comun, pentru a se evita incidente precum cel petrecut, saptamana trecuta, pe linia autobuzului 51. Un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice, asupra caruia a fost gasit un cutit, a fost saltat…

