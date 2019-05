Constanţa: 33 de dosare penale, în urma acţiunilor poliţiştilor antidrog pe litoral în minivacanţa de Paşte şi 1 Mai Politistii BCCO, sub coordonarea DIICOT, au organizat in perioada 25 aprilie-1 mai o serie de actiuni pentru prevenirea si combaterea consumului si traficului de droguri de risc si mare risc pe litoral, in urma carora au intocmit 33 de dosare penale, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului Politiei Judetene (IPJ) Constanta transmis joi.



Potrivit sursei citate, in perioada mentionata zeci de politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta (BCCO) au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea traficului si a consumului ilicit de droguri,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii si procurorii DIICOT au organizat, in ultima saptamana, o acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri de risc și mare risc, fiind intocmite 33 de dosare penale. Actiunea a vizat participantii la festivalul de muzica electronica Sunwaves, din Mamaia.…

- 33 de dosare penale au fost intocmite de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta, in ultima saptamana, in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea consumului si traficului de droguri de risc si mare risc. Potrivit politistilor…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- S.T. Constanța, au organizat, in ultima saptamana, o acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri de risc și mare risc . 33 de dosare penale au fost intocmite…

- In perioada 26 aprilie – 02 mai, aproximativ 1.100 de politisti vor actiona, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si in cadrul dispozitivelor suplimentare instituite in zona lacasurilor de cult sau de desfasurare a manifestarilor publice. In perioada mentionata, sunt preconizate …

- In perioada 25-31 martie, polițiștii suceveni au deschis 4 dosare penale și au dat 128 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 63.000 de lei, intr-o acțiune pentru combaterea delictelor silvice. Totodata, ei au confiscat 65 de metri cubi de material lemnos. Saptamina trecuta, polițiștii au…

- Polițiștii rutieri acționeaza in permanența pentru creșterea gradului de siguranța rutiera la nivelul județului, fluidizarea traficului, prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In data 19 martie, polițiștii rutieri au intervenit la 27 evenimente semnalate prin…

- Mai multe controale desfașurate de politistii din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Salaj, in acest an, privind respectarea legalitatii detinerii si utilizarii armelor, munitiilor, substantelor periculoase si a operatiunilor cu obiecte pirotehnice, au scos la iveala…

- Duminica, 10 februarie, ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramures au continuat sa acționeze pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala. In urma verificarilor efectuate la punctele de lucru a noua societati comerciale…