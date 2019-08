Stiri pe aceeasi tema

- In conferinta de presa sustinuta joi, la sediul PSD, presedintele CJ Giurgiu, Marian Mina a a prezentat situația la zi a lucrarilor de reparații și intreținere a drumurilor județene. ”Desi suntem in plina vara, noi, la Consiliul Judetean, nu avem vacanța! Ieri, am semnat un nou proiect european, de…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a semnat, vineri, un contract de finantare in valoare de peste 229 de milioane lei fara TVA, cu o asociere de opt firme din judet, pentru proiectarea si executia reabilitarii si modernizarii a 44 de drumuri judetene si poduri. Ionel Arsene a declarat ca fondurile…

- Ionel Arsene a declarat ca fondurile sunt asigurate prin Programul National de Dezvoltare Locala 2."Este un proiect extrem de important pentru judetul Neamt care rezolva o mare parte din infrastructura rutiera pe drumurile si podurile din judet care apartin de Consiliul Judetean. Este cea…

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat, miercuri contractul de proiectare și execuție a lucrarilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitare drum județean DJ 203L, intre km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Braești, Județul Buzau”, finanțat prin Programul Național…

- Caietele de sarcini pentru doua contracte de finanțare extrem de importante pentru Maramureș au fost semnate in luna mai 2018, la Palatul Administrativ din Baia Mare, pentru reabilitarea drumurilor județene de pe Valea Izei și Valea Ruscovei. Contractele așteptate zeci de ani de locuitorii din Maramureșul…

- Potrivit Guvernului Romaniei, Programul National de Dezvoltare Locala reprezinta un instrument financiar pe care autoritatile locale il pot accesa pentru a creste nivelul de trai al comunitatilor pe care le administreaza. Cu ajutorul resurselor financiare primite de cei care au accesat aceste fonduri…

- Programul National de Dezvoltare Locala, de la lansarea lui de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si pana in prezent, reprezinta sansa si pentru Comuna Balan sa se dezvolte si sa se modernizeze prin intermediul proiectelor depuse si derulate de administratia locala. Retea…

- Autoritațile locale din comuna Virteșcoiu au in derulare mai multe proiecte de reabilitare și modernizare a infrastructurii, finanțate cu fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) sau cu fonduri europene. Pe lista de investiții se afla proiectul privind „Modernizarea…