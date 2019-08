Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 6,523 miliarde euro dupa primele cinci luni ale anului, cu 1,51 miliarde euro peste cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, informeaza INS. Exporturile au insumat 29,339 miliarde euro, in crestere cu 4,4%, iar importurile 35,862 miliarde…

- In direct la Romania TV ,inistrul Muncii a facut mai multe precizari cu privire la promulgarea legii pensiilor, iar mai apoi a avut mai multe contre cu un deputat PNL. ”Iata ca ceea ce am spus de la inceput ca este o lege constituționala s-a adeverit. Daca opoziția nu ar fi contestat aceasta…

- Deficitul bugetar al Romaniei a ajuns in primele 5 luni la 14,7 miliarde de lei, in urcare cu 80,6% fața de același interval de anul trecut, potrivit execuției bugetare prezentate de catre Ministerul Finanțelor. Procentual, deficitul bugetului general consolidat, care cuprinde atat cheltuielile statului,…

- Ministerul Finanțelor nu a publicat in luna iunie execuția bugetara pe luna de dinainte, continuand astfel obiceiul din ultima perioada de intarziere a afișarii acestor date. Singura informație care a ieșit in spațiul public este aceea ca la cinci luni deficitul bugetar (cheltuieli minus venituri) a…

- Estimam la începutul acestei luni ca „bulgarele de zapada”, adica datoria publica a statului, va ajunge la circa 360 miliarde lei. Ei bine, autoritațile române au transmis celor de la Bruxelles ca va fi mai mare. Suma anunțata este de 362,6 miliarde lei, adica o creștere de aproape…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție, s-a incheiat pe primele patru luni ale anului 2019 cu un deficit de 11,4 miliarde de lei, respectiv 1,1% din PIB, conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor. Anul trecut, deficitul dupa patru luni a fost de 0,65%.…

- Autoritatile romane au transmis celor de la Bruxelles ca va fi mai mare. Suma anuntata este de 362,6 miliarde de lei, adica o crestere de aproape 10%, fata de anul trecut, scrie Hotnews. Ca procent in PIB, daca luam in calcul noul Produs Intern Brut anuntat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza,…

- In februarie, BNR a crescut de la 2,9% la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru finalul lui 2020. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie…