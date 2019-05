Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care CRH Rmx&Agregate preia de la compania Pomponio unele active utilizate pentru producerea si comercializarea betoanelor si comercializarea betoanelor si agregatelor in judetele Alba, Sibiu, Cluj si Hunedoara, potrivit unui comunicat al institutiei, remis, miercuri, AGERPRES. CRH Rmx&Agregate face parte din Grupul CRH, activ in Romania in domeniul producerii de ciment, agregate, betoane si elemente prefabricate din beton. CRH Rmx&Agregate desfasoara activitati de extractie a pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, de extractie a pietrei…