Consilierul ministrului Carmen Dan a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul lui Carmen Dan implicat in scandalul politistului pedofil isi da demisia. Valentin Raciu anunta pe Facebook ca azi a decis sa-si inceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Asa vad eu ca politist responsabilitatea", afirma el.

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, care este vizat in trei dosare penale, si-a anuntat demisia din functie, marti seara. El spune ca a luat aceasta decizie nu pentru ca situatia sa juridica s-ar fi schimbat, ci pentru ca asa vede el responsabilitatea.

- Valentin Rîciu a anuntat marti seara ca demisioneaza din functia pe care o detine la cabinetul ministrului de Interne Carmen Dan, desi nu a fost informat despre vreo acuzatie penala. "Astazi am decis sa-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- "Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- ”Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva.Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzație penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent…

- Iata comunicatul PICCJ: ”Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele…

- Un control intern al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) evidențiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Astazi au aparut in spatiul public informatii conform carora consilierul ministrului Carmen Dan ar fi cercetat penal in trei dosare pentru inselaciune. Ca urmare a acestor informatii Directia Informare si Relatii Publice a MAI este imputernicita sa transmita punctul de vedere al domnului consilier Valentin…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca au extins cercetarile in dosarul politistului violator sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a faptuitorului. Practic, procurorii vor sa vada daca politistii de la Sectia 18 l-au favorizat in…

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Marian Godina il critica dur pe unul dintre consilierii ministrului de Interne, Carmen Dan. Asta dupa ce Vali Riciu a postat pe Facebook un text cu titlul “Noi, avem treaba!” in care infiera faptele politistului violator si se plangea ca el, prsonal, este atacat fara motiv. Un lider de sindicat l-a…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Marți ar urma sa ajunga in Senat, camera decizionala. Parlamentarii au adus o serie de modificari formei proiectului adoptat de Camera Deputatilor. Printre aceste modificari se afla un amendament conform caruia presedintele Romaniei ”poate refuza, motivat, o singura data, numirea in functiile…

- "Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data, numirea in functiile de conducere prevazute la la alin) 1, - sefii de parchete -, aducand la cunostinta publicului motivele refuzului", spune amendamentul la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, votat de parlamentari, care urmeaza…

- Judecatorii de la Tribunalul Cluj considera ca procurorii DNA Cluj care s-au ocupat de dosarul directorului aeroportului clujean, David Ciceo, si a omului de afaceri Ioan Bene, si-au facut treaba de mantuiala si au retrimis dosarul pentru refacerea cercetarilor. Cei doi sunt acuzati de procurorii DNA…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21:00, in București, in zona Palatul…

- SURSA VIDEO: Facebook Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii,…

- Politia a deschis dosar penal pentru vatamare din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu Ioan Terea, acuzat ca a lovit doua persoane miercuri seara la protestul din fata Palatului Parlamentului, urmand sa fie inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie...

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de azi, 5 decembrie 2017, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 224 si art 226. Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", precizeaza sursa citata. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- O echipa operativa din cadrul Poliției Romane s-a deplasat, miercuri dupa-amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Ministrul Carmen Dan sustine ca a gasit un dispozitiv audio conectat la o sursa de alimentare. Miercuri seara, in cadrul emisiunii Romania9, de la TVR1, a fost prezentata o reactie a Politiei Romane in acest caz: „Ca urmare a unei sesizari, in aceasta dupa-amiaza, o echipa operativa…

- Vasile Banescu a precizat, pentru MEDIAFAX, ca vizita patriarhului Daniel nu este una bilaterala. Pe 26 octombrie, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Preafericitul Parinte Kiril, a venit la Bucuresti si a luat parte la ceremoniile dedicate Sfantului Dimitrie cel Nou. El a adus din Rusia…

- In 26 iulie, dupa descindere procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala și criminalistica -, la cele doua universitați din Arad, 36 de persoane (angajați, studenți și absolvenți) au fost puse sub urmarire penala, iar fața de 16…

- In perioada 20 – 22 noiembrie 2017, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a efectuat o vizita de lucru in Republica Serbia, ocazionata de semnarea Memorandumului privind ințelegerea și cooperarea in domeniul combaterii infracționalitații…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, apreciind ca managementul acestei unitați a fost unul eficient. "În urma deliberarilor,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat marti, in totalitate, raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), concluzionand ca managementul Parchetului a fost unul eficient, spun surse din cadrul…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Conducerea Ministerului Public a luat act de concluziile si recomandarile cuprinse in Raportul MCV, facut public in cursul…

- Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi cercetata de Parchetul ICCJ pentru abuz in serviciu ca urmare a unei plangeri a fostului sef al Romsilva Ion Dumitru, conform unei decizii ICCJ. „Admite, in parte, plangerea formulata de petentul Dumitru Ion impotriva ordonantei nr.582/P/2016…

- Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi cercetata de Parchetul ICCJ pentru abuz in serviciu ca urmare a unei plangeri a fostului sef al Romsilva Ion Dumitru, conform unei decizii ICCJ. Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi cercetata pentru abuz in serviciu ca urmare a plangerii depuse…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de "Crimele comunismului", instrumentat de procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii cu…

- Raportul inspectorilor judiciari a fost transmis CSM in cursul zilei de 9 noiembrie. Surse judiciare au precizat ca, in cadrul controlului, nu au fost inregistrate incidente. In urma verificarilor efectuate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), inspectorii…

- In urma perchezițiilor derulate in dosarul “Diplome de licenta fara studii”, in care au fost audiate 120 de cadre didactice si studenti de la Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta…

- Peste 64 de mii de euro, 31 de mii de dolari, 5.000 de lire sterline, 4.500 de franci elvetieni, precum si o jumatate de kilogram de aur, perle, rubine si inele cu diamant au fost ridicate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta…

- Curtea Constitutionala a publicat vineri motivarea deciziei din 3 octombrie legata de refuzul sefei DNA Laura Codruta Kovesi de a merge la Comisia de ancheta a alegerilor din 2009. CCR sustine ca prin acest refuz Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului si principiul colaborarii loiale intre institutiile…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de ieri, 31 octombrie 2017, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a avut…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Cazul Colectiv”, instrumentat de procurori ai Secției de urmarire…

- Aproximativ 80 de expertize medico-legale complexe sunt in lucru in cazul raniților Colectiv care au fost tratați in strainatate. Expertizele vizeaza leziunile traumatice prezentate de victime, capacitatea de munca a acestora si conformitatea ingrijirilor medicale acordate, spun procurorii. Parchetului…

- Pe 4 octombrie 2016, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au admis cererea DNA de sesizare a Curtii Constitutionale referitoare la declasificarea documentelor privind cheltuirea unor sume din fondurile operative ale DIPI si pe care fostul ministru de interne Petre Toba a refuzat…

- Noua persoane sunt trimise in judecata de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj pentru evaziune fiscala si spalare de bani, dar si pentru complicitate la evaziune fiscala. Printre cei trimisi in judecata se numara si un bistritean, Irimie Pap, care figureaza ca inculpat si intr-un…