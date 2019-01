Consilierul de stat Ligia Deca, de la Departamentul Educatie si Cercetare al Administratiei Prezidentiale, a declarat joi ca discutiile referitoare la structurile de tip inspectorat urmeaza sa aiba loc.



"Nu am avut inca un dialog pe acest subiect (n.r. - cu ministrul Educatiei), insa intreg subiectul guvernantei in educatie, care include modul in care organizam structurile de coordonare, va avea loc in acest an. Discutia privind ce se intampla cu structurile de tip inspectorat sau care va fi rolul lor pe viitor urmeaza sa aiba loc", a spus Deca intr-o conferinta sustinuta la Palatul…