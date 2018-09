Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul județean PSD, Dan Ioan Cușnir, i-a cerut managerului Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, Vasile Rambu, sa-și asume raspunderea pentru blocarea investiției privind construirea Centrului de Radioterapie, investiție care se realizeaza in curtea Spitalului Vechi…

- Cu toate ca si-a manifestat nedumerirea la conferinta de presa din 9 august vizavi de o posibila inlocuire a sa, atunci vehiculandu-se numele lui Waldemar Murgu, fost manager la Meggle Romania, la doar trei zile, Bacer si-a inaintat demisia, aflandu-se in preaviz incepand cu data de 12 august.…

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava a eliberat, in luna iulie, un numar dublu de carduri europene de sanatate fata de lunile anterioare si aproape triplu fata de luna aprilie. Purtatorul de cuvant al CAS Suceava, Anda Salagean, a declarat ca in luna iulie a acestui an institutia a eliberat ...

- Mii de pacienti de la Spitalul Judetean din Galati sunt nevoiti sa faca tratament la alte spitale din tara dupa ce Sectia de Radioterapie s-a inchis pentru modernizare. Acelasi spital reclama un deficit urias de personal, salariatii muncind peste program. Sectia de Radioterapie a Spitalului…

- Probleme cu sistemul de carduri de sanatate Pacientii se plang ca aplicatia nu functioneata de la inceputul lunii in curs. Cazurile sunt izolate si temporare, dupa cum precizeaza reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Pe portalul oficial al institutiei nu este anuntata nicio defectiune,…

- Cancerul cunoaște o incidența ingrijoratoare in randul populației adulte, inclusiv in Romania. Pentru prima data o clinica privata de radioterapie din țara noastra, Amethyst Romania, face publica o statistica proprie a cazurilor de cancer. Potrivit datelor interne, in 2017, in cele 2 clinici Amethyst…

- Noile bilete de trimitere le dau batai de cap medicilor ieseni, care trebuie sa stea la cozi de doua sau de trei ori pe saptamana pentru a primi suficiente carnetele cat sa nu-si opreasca activitatea. De la inceputul lunii iulie, conform unei decizii a Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de…

- La propunerea Ministerului Sanatații, in ședința de Guvern joi a fost aprobata o Hotarare de Guvern prin care se prelungește, de la 5 la 7 ani, termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018. De asemenea, pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie…