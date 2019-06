"Nu doar ca sunt omul care iși asuma o competiție serioasa, atata timp cat miza este una ridicata, dar și atata timp cat are la baza principii solide agreate și respectate de toți competitorii. Viața personala și activitatea profesionala mi-au oferit competiții in care am repurtat multe și importante victorii, dar și infrangeri. Pe toate le-am asumat cu demnitate și fara a face vreodata rabat de la principiile in care cred.

Iar in ceea ce privește viața politica, intr-o perioada in care PSD-ul traiește framantari interne, mizez mai mult pe nevoia de unitate și coeziune, fara insa a accepta…