Congres PSD. Codrin Ștefănescu, mesajul serii: Eu, unul, nu o voi face! ''Prea multe lipitori si prea multe personaje lipsite de caracter in preajma noastra. Prea multi fatarnici si prea multi tradatori pe metru patrat. Si unii dintre acestia chiar vor sa ne fie Sefi ! Sa-i urmam neconditionat si sa ne supunem cu piosenie. Eu, unul, nu o voi face ! Asta am vrut sa va zic...'' a scris Codrin Ștefanescu, pe pagina sa de Facebook. Social-democratii se pregatesc pentru alegerea conducerii centrale: presedintele, presedintele executiv si secretarul general, la Congresul extraordinar din 29 iunie. Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

