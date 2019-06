Confruntarea dintre chelnerițele în sutien și protestatarii ultrareligioși explică criza politică din Israel Bastet, o cafenea vegan și LGBT-friendly cu mese pe un trotuar din centrul Ierusalimului, este o oaza pentru rezidenții atei care vor sa se racoreasca sâmbata într-un oraș care aproape încremenește pentru Sabatul evreiesc. Dar o procesiune de barbați ultra-ortodocși marșaluiește de fiecare data în semn de dispreț. &"Shabbos!&" incanteaza ei, folosind termenul idiș pentru Sabat. Recent, chelnerițele au ripostat, ridicându-și bluzele și expunându-și sutienele, într-o tentativa de respingere a demonstranților conservatori religioși.



