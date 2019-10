Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, fost actor ales in aprilie in functia de presedinte al Ucrainei, a inregistrat joi un record tinand o conferinta de presa care a durat mai mult de noua ore, cea mai lunga din istorie, potrivit Agentiei nationale ucrainene de inregistrari in domeniu, relateaza AFP. La…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca va discuta despre infiintarea unei misiuni de mentinere a pacii in regiunea Donbass, controlata de fortele separatiste din estul Ucrainei, in cadrul unui summit cu liderii Rusiei, Frantei si Germaniei, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Presedintele…

- Parlamentarii ucraineni au votat marti în favoarea ridicarii propriei lor imunitati în fata justitiei, îndeplinind astfel una dintre promisiunile electorale anticoruptie promise de presedintele reformist al Ucrainei, Volodimir Zelenski,

