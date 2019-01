Stiri pe aceeasi tema

- Starea partiilor din județul Alba in perioada 21 – 27 decembrie. Ninsorile abundente și vremea rece din ultimele zile au facut ca starea partiilor de la Șureanu sa fie remarcabil de buna. Cu alte cuvinte, vom avea partii excelente de sarbatori. Nu mai exista smocuri de iarba, nici pietre, ci doar zapada…

- Magie alba, la Arieșeni! Zapada, poveste, oameni calzi și primitori, toate ingredientele pentru a ajunge in aceste zile, la Arieșeni. Precipitațiile sub forma de ninsoare cazute in ultima saptamana in județul Alba au dus la formarea unui strat de zapada, care este mai consistent in Munții Apuseni, rezulta…

- Doctrina PSD-ului, inca de pe vreme FSN-ului, din care provin alaturi de fostul PDL, a fost dorința de psd-izare a intregii Romanii. De la sate pana la ministere, funcții publice și cam tot ce prezenta vreun interes, au fost luate cu asalt de cohortele psd-iste care s-au succedat la putere și care au…

- A venit iarna! A inceput sa ninga și la munte, iar peisajele sunt de poveste pe Dealul Mare, spre Campeni. Drumul este acoperit de zapada, iar traficul se desfașoara in condiții de iarna. Zapada cazuta in ultimele 24 de ore a facut ca pe drumurile din Alba se se circule, sambata, in conditii de iarna.…

- Școala de schi și centrul de inchirieri „Pași Liberi”, in parteneriat cu Domeniul Schiabil Șureanu, anunța in mod oficial deschiderea sezonuui de schi din Munții Șureanu, pentru data de 14 decembrie 2018, vineri. Este vestea cea mare și buna, așteptata de mii de schiori și boarderi din toata țara. Sezonul…

- Cu doua saptamani inainte de Craciun, ninsorile s-au reintors in Romania, de aceasta data venind dinspre Transilvania. Șoselele sunt deja acoperite de zapada și drumarii intervin ca sa-i ajute pe șoferi. Meteorologii au prognoza actualizata pentru toate regiunile. Ninsorile au inceput sa se manifeste…

- Emoții mari pentru Elena Ionescu și soțul ei. Cei doi și-au botezat in acest weekend baiețelul, pe Razvan Andrei. Petrecerea a avut loc la un restaurant de lux din Capitala, iar alaturi le-au fost cei mai importanți oameni din viața lor. In restaurant, totul a fost aranjat ca la carte, dupa gustul parinților.…

- O femeie din Aiud care conducea un taxi, sub influenta alcoolului, a fost depistata in trafic de Politie. S-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 10.00, in timp ce actionau pe strada Ion Creanga din municipiul Aiud, politistii rutieri au oprit, pentru control, un taximetru ce…