Condiment miraculos - Cum îl poți folosi pentru a scăpa de dureri, oboseala cronică și de alte boli Exista un condiment care este de-a dreptul miraculos. Pe langa gustul fabulos pe care il da mancarurilor și salatelor, atunci cand este folosit proaspat sau uscat, cimbrul vine cu o sumedenie de proprietați vindecatoare. Aceste calitați incontestabile ale cimbrului l-au facut vedeta in farmacia naturista. Acum exista antibiotice naturale pe baza de ulei de cimbru. Aceasta planta miraculoasa este folosita in tratamentul sclerozei multiple, a lupusului, a artritei reumatoide și a fibromialgiei. Consumul regulat de cimbru va accelera procesele de vindecare in organism, iar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

