- AUTOTURISM DAT IN URMARIRE DE AUTORITAȚILE DIN GERMANIA, GASIT DE POLIȚIȘTII VRANCENI Polițiștii din Vrancea au depistat un autoturism, care era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, dupa ce ar fi fost sustras. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in tara folosind o carte de identitate eliberata de autoritatile bulgare, apartinand altei persoane. In data de 11.01.2018, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- O brașoveanca, in varsta de 27 de ani care era cautata de autoritațile din Germania pentru furt a fost descoperita de polițiștii de la Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, zilele trecute, pe raza municipiului Brașov. Tanara avea un mandat european de arestare…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din Bața, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In noaptea de 29 spre 30 decembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au depistat in trafic un barbat, de 29 ani, din Bața, in timp ce conducea un autoturism prin localitatea…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Calarasi a Nelei Olimpia Achim si din functia de judecator cu grad profesional de tribunal la Judecatoria Fetesti a lui Traian Ionescu. Cei…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, potivit IPJ…

- Robert Gabriel Nisipeanu (18 ani), elevul din Dambovita care in primavara anului 2017 a trimis mesaje Politiei si Jandarmeriei amenintand ca va arunca in aer doua licee din Targoviste, a fost condamnat, miercuri de Curtea de Apel Ploiesti.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete de eliberare din functie a unor judecatori si procurori ce s-au pensionat, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Seful statului a semnat eliberarea din functie a Lilianei Misirgic - judecator la Judecatoria…

- Domnul Mamisch și doamna Sahyouni, care s-au casatorit in Siria, locuiesc in prezent in Germania. Ei dețin atat cetațenia siriana cat și cetațenia germana. In 2013, domnul Mamisch a declarat divorțul de soția sa, reprezentantul sau pronunțand formula de divorț in fața instanței religioase șaria din…

- Politistii din Constanta, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un cetatean turc, dat in urmarire internationala de autoritatile din Germania, pentru trafic de migranti. La data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de…

- Politistii timiseni au depistat un barbat de 29 de ani, dat in urmarire internationala de autoritatile austriece, pentru infractiuni contra persoanei. La data de 15 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Uivar au depistat, pe raza localitatii Uivar, un barbat de 29 de ani, urmarit…

- Polițiștii constanțeni impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța au reținut 15 persoane cercetate pentru furt calificat prin metoda “Imprietenire”, alte trei fiind date in urmarire. Capturarea suspecților a avut loc in urma a 17 percheziții in Galați, Braila și Tulcea.

- Politistii constanteni au depistat un autoturism de lux, in valoare de peste 20.000 de euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie. In cauza a fost intocmit dosar penal, pentru tainuire.La data de 11 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes C180, in valoare de 93.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritațile germane. In data de 10 decembrie 2017, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat de 44 ani, urmarit international de autoritațile din Germania. Laur Cristian Negruser avea emis pe numele sau un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de trafic ilicit de droguri. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul…

- Politistii galateni au depistat un barbat, de 23 ani, urmarit international de autoritatile din Spania pentru savarsirea infractiunilor de omor si talharie, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, la data de 29 noiembrie, politistii Inspectoratului…

- O femeie in varsta de 32 de ani, din Caracal, acuzata de autoritatile judiciare din Italia de trafic de persoane si proxenetism, a fost retinuta de politistii din judetul Olt care au pus in executare un mandat european de arestare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Reacția omului de afaceri Costel Cașuneanu de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, cand a rabufnit impotriva “sistemului”, ar fi fost cauzata, potrivit familiei, de o eroare careia omul de afaceri i-ar fi victima: procurorii l-ar fi confundat cu administratorul unei firme cu care Cașuneanu…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiunile de talharie cu consecinte deosebit de grave si vatamare corporala grava, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca…

- Omul de afaceri Costel Casuneanu, adus, marti, cu mandat, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, a inceput sa planga in fata procurorilor, au declarat surse judiciare pentru corespondentul Mediafax. Potrivit unor surse judiciare, omul…

- Cele doua BMW-uri, model 420D și X6, au fost descoperite de polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Bors – I.T.P.F. Oradea la sfarșitul saptamanii trecute. Doi cetațeni romani s-au prezentat la Vama Borș pentru a intra in țara cu cele doua autovehicule. La sfarsitul saptamanii…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, condamnat la doi ani de inchisoare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, a fost prins la Giurgiu vineri dimineata, potrivit unui anunt facut de Politia Brasov. El a fost incarcerat la Penitenciarul Giurgiu, de unde va fi transferat la Penitenciarul Codlea,…

- F.T. Oamenii legii din Maramureș, sprijiniți de ofițeri ai Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat din Valenii de Munte, care era urmarit internațional de autoritațile din Germania, pentru comiterea a nu mai puțin de șase inșelaciuni ! Toate infracțiunile…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit general, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 4 ani, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma…

- Magistratul Cristina Nicoara, judecator la Curtea de Apel Alba Iulia, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa. Decizia apartine Curtii de Apel Cluj si a fost pronuntata in 17 noiembrie.

- Politistii constanteni au depistat vineri doi barbati pe numele carora autoritatile judiciare germane emisesera mandate europene de arestare pentru fapte penale. Este vorba despre un barbat, de 44 de ani, din Constanta, identificat si retinut de politistii Serviciului Investigatii Criminale…

- Tribunalul Arges a respins contestatia formulata de Parchetul de pe lânga ÎCCJ-Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la decizia de eliberare conditionata pronuntata luna trecuta de instanta de fond, astfel ca fostul finantator al FC Arges, Cornel Penescu, a parasit…

- Fostul consilier de stat Razvan Murgeanu a fost condamnat definitiv, de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru trafic de influența, dar si la munca în folosul comunitatii. Murgeanu este judecat dupa ce a primit pentru el 15.000 de euro…

- Magistratii de la Curtea de Apel Cluj au mentinut decizia luata de Tibunalul Bistrita Nasaud, iar Dorin Sima a fost condamnat definitiv la 27 de ani de inchisoare. Sima a primit cea mai mare pedeapsa de 21 de ani de inchisoare pentru ultraj, iar la aceasta se mai adauga si alti ani pentru…

- La demisolul cladirii respective, agenții au depistat o persoanacare, la vederea acestora, a incercat sa fuga. A fost prins din urma de polițiști, iar la solicitarea acestora de a se legitima, persoana respectiva a adoptat o atitudine ostila, devenind agitat, violent in limbaj și in gesturi. A fost…

- Un barbat de 33 de ani, cautat de oamenii legii din Italia, a fost gasit de polițiștii vranceni pe raza comunei Tataranu. „Un barbat cautat de autoritațile judiciare italiene pentru furt calificat a fost depistat de polițiștii din comuna Tataranu. La data de 31 octombrie a.c., polițiștii din comuna…

- Un sirian in varsta de 19 ani este acuzat ca planuia un atentat islamist cu exploziv in Germania. El a fost arestat de autoritați, in orașul Schwerin, aflat in nord-estul țarii, unde mai multe apartamente au fost percheziționate, relateaza Deutsche Welle. Tanarul sirian, prezentat ca Yamen A., a fost…

- Trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru ca ar fi lipsit de libertate mai multi ciobani si ca i ar fi obligat sa nu iasa din ferma si sa nu stea de vorba cu alte persoane, Mihai Misilaricu a fost achitat definitiv. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii…

- Politistii din Tulcea, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala a Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile italiene, pentru lovire si talharie.La data de 25 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- Polițiștii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un tanar in varsta de 31 de ani, din municipiul Buzau, urmarit international. Pe numele sau, autoritatile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare pentru savarsirea unor infractiuni…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a fost scos definitiv de sub control judiciar in dosarul ”Hidro Prahova”, in care este cercetat alaturi de cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Herțanu. Curtea de Apel Ploiești a admis, astazi, contestația formulata de inculpat. Potrivit portalului instanțelor…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Sasciori, dat in urmarire, a fost identificat de politistii Postului de Politie Oraștioara de Sus, pe raza localitații, in data de 23.10.2017. Politistii au stabilit ca respectivul era urmarit national din data de 24.08.2017, in baza mandatului de executare…

- Paziti de nenumarati jandarmi cu fetele acoperite cu cagule si inarmati pana in dinti. Asa au fost dusi astazi, la instanta, inculpatii dintr-un dosar cu o miza de peste 600 de milioane de euro. Este vorba despre cinci lituanieni si un marocan arestati in vara anului trecut dupa ce au introdus in Romania…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat dat în rumarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.Acesta era condamnat la închisoare pentru savârșirea unor infracțiuni rutiere.”La data de 18.10.2017, în jurul orei 11:00, în…