Concurenţi din 50 de ţări participă la Red Bull Romaniacs, la Sibiu "Red Bull Romaniacs, competitie recunoscuta la nivel global drept cel mai dificil raliu hard enduro din lume, se desfasoara in perioada 30 iulie-3 august, startul si finisul fiind programate in Sibiu. Concurenti reprezentand 50 de natiuni vin sa isi masoare fortele si sa isi depaseasca limitele pe trasee unde portiunile extreme alterneaza cu peisaje care iti taie rasuflarea. Favoritii vin din Africa de Sud, Marea Britanie, Germania si Spania, iar pe lista tarilor reprezentate gasim inclusiv Australia, Noua Zeelanda, SUA, Canada, Rusia, Franta, Norvegia, Brazilia, Peru, Mexic, Venezuela, Hong… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

