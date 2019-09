Concediul e supraestimat! Cum planificam un concediu chibzuit și cum sa cheltuim inteligent in timpul vacanței? Intr-adevar, concediul e una dintre acele cheltuieli consistente, care poate sa ne dea peste cap bugetul pentru cateva luni. Descopera cum sa te pregatești pentru cheltuielile din concediu, grație sfaturilor trainerului financiar Adrian Asoltanie. Dupa parerea mea, educația financiara este vitala tocmai pentru a ne pregati pentru hopurile financiare banești astfel incat sa nu ajungem sa ne distram 10 zile și sa platim 10 luni. Cum facem asta? Cea mai eficienta metoda este sa anticipam aceste varfuri costisitoare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat banii necesari repararii celor trei poduri. Cel de la Marghiloman (rutier) și cele doua de la Metalurgica (rutier și feroviar). In total, Guvernul va trimite la Buzau 75 de miliarde de lei vechi pentru repararea celor trei poduri afectate de trecerea timpului. Potrivit primarului Toma,…

- ​Petrolul Ploiești și Sportul Snagov au remizat, luni, scor 1-1, în etapa a șaptea din Liga 2.​ În urma acestui rezultat, ilfovenii au obținut primul punct din acest sezon (înaintea partidei aveau golaveraj 1-22), potrivit Mediafax.Petrolul a deschis scorul în minutul 30,…

- Anul școlar a inceput deja dar problemele din sistem nu sunt peste tot rezolvate. Pe unii din dascalii care au primit repartiții in urma Concursului de Titularizare, ii așteapta, in școlile lor, un refuz al decontarii navetei, conform legii, astfel ca ei vor avea un venit mai mic decat colegii lor din…

- Sa presupunem ca esti mama si ai intrat in concediu de crestere a copilului, ai stat acasa cu el, copilul a crescut si vrei sa revii la locul de munca. Acum vine randul tatalui, care poate ramane acasa cu cel mic, imediat dupa ce tu te intorci la...

- Singurul taraf din Romania care ofera luna de miere gratis, la Roma, Venetia, Dubai sau Paris, pentru toate nuntile contractate 2019-2020. Taraful Viorel Bogateanu este un proiect de mare anvergura, al unor muzicieni cu peste 25 de ani de experienta in domeniu. Taraful este compus din 3 solisti vocali…

- Singurul taraf din Romania care ofera luna de miere gratis, la Roma, Venetia, Dubai sau Paris, pentru toate nuntile contractate 2019-2020. Taraful Viorel Bogateanu este un proiect de mare anvergura, al unor muzicieni cu peste 25 de ani de experienta in domeniu. Taraful este compus din 3 solisti vocali…

- IAZ View – Descopera o noua dimensiune a exclusivitații Așteptarea se apropie de final! Una dintre cele mai moderne si spectaculoase cladiri din Buzau urmeaza sa fie terminata in cel mai scurt timp, pentru a-și putea intampina noii locatari. Cladirea IAZ View, in regim de inalțime P+5 etaje, cuprinde…

- ACS Universitatea „Dunarea de Jos din Galati” a castigat sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0 meciul retur cu AS Fotbal Team Sageata, in barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Campioana Ligii a IV-a din Galati se impusese si in prima mansa, scor 2-1, in fata reprezentantei judetului Buzau, astfel…