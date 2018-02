Comunitatea romanior din Malta, alaturi de familia lui Dan Udrea Vom aduna bani pentru cheltuielile de transport funerar in Romania si de inmormantare“

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe confirma, in baza datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular din Catania (in Sicilia, Italia n.red.) ca un cetatean roman a decedat, iar altul a fost ranit in urma furtunii care a lovit sambata Malta.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep:…

- Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitați ai Romaniei”, pe care a scris si Dacian, au fost inregistrate peste o mie de cereri de la copii care isi cauta parintii si de la familii care vor sa stie de soarta pruncilor infiati in strainatate. Aproape jumatate au reusit sa se stranga din nou in brate.

- În ultimii 24 de ani nu s-a mai construit niciun cimitir în municipiul Giurgiu si primaria nu mai are terenuri care sa îndeplineasca conditiile legale pentru a fi construit un cimitir nou sau extins un cimitir existent, motiv pentru care la

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Un scurt film cu un caine legat de un taximetru in miscare, in Cluj, au fost fost facute publice pe Facebook. Persoana care a postat video-ul spune ca patrupedul nu ar fi fost urcat in masina ”pe motiv ca este murdar”. Reprezentantii IPJ Cluj sustin ca a citat persoanele implicate la discutii si ca…

- Mobilizare impresionanta pentru un preot roman care a murit in Italia. Preotul Radu Calin Marcel a fost rapus la doar 38 de ani de o boala grava, intr o localitate din Sicilia, acolo unde avea parohia. Comunitatea romanilor incearca acum sa stranga bani sa i aduca trupul in tara, potrivit Romania TV.Preotul…

- Preotul Radu Calin Marcel este originar din Craiova si de cinci era preot paroh la biserica Sfantul Ioan Botezatorul din localitatea Enna, Sicilia. Parintele s-a stins din viata sambata, rapus de o boala grava. In urma lui au ramas doi copii, o fetița de 13 ani și un baiat de 8 ani, dar si o sotie…

- Un cetatean roman, evacuat in siguranta din Yemen, prin Iordania Un cetatean român a fost evacuat ieri în siguranta din Yemen, prin Iordania, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit un comunicat, pe tot parcursul deplasarii, cetateanul român s-a aflat în…

- Daca in strainatate a sta cu chirie este un lucru cat se poate de obișnuit, chiar si pentru o viața intreaga, in Romania viața de chiriaș este de cele mai multe ori doar o etapa de tranziție (pana la cumpararea propriului apartament). Sosiți in București pentru facultate, job, mulți tineri din provincie…

- Institutul Confucius al Universitații din București organizeaza in luna februarie o expoziție de fotografie in cadrul careia vor fi prezentate imagini cu peisaje, infrastructura, tradiții și obiceiuri din China, precum și din țarile aflate pe Noul Drum al Matasii. Astfel, vineri, 2 februarie 2018,…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane…

- Emilian Raducu l-a "sters" din memorie pe Florin, iubitul fiicei sale, de care, surprinzator, nu vrea sa mai auda. Sustine ca nu il cunoaste si ca fiica sa nu a avut niciun partener de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, declaratiile tatalui regretatei artiste.…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- O stire, conform careia romanii care lipsesc din tara mai mult de sase luni intr-un an si nu anunta Fiscul vor fi amendati, a facut valva prin mass-media in ultima vreme. Potrivit legii, amenda este cuprinsa intre 50 si 100 de lei. Amenda este mult mai mica, in majoritatea cazurilor, fata…

- Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.308 lei de persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.101 de lei/persoana. La nivel general, in T3 din 2017, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali,…

- „Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia in vigoare, majorarea pretului final al gazelor naturale pentru populatie in medie cu aproximativ 5,6%, incepand cu data de 10…

- Un scandal cu implicatii grave a izbucnit in sanul comunitatii sirienilor din Romania, iar Politia a demarat deja o ancheta, cu atat mai mult cu cat au fost formulate acuzatii de viol si inselaciune. Sirianul considerat agresor a fost retinut de oamenii legii tocmai cand incerca sa fuga din Romania!…

- Universitatea din București organizeaza prima dezbatere dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1918. Astfel, luni, 8 ianuarie 2018, specialiști in istorie, relații internaționale, științe politice, drept și filosofie, personalitați ale vieții publice și reprezentanți ai instituțiilor statului vor dezbate…

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 31.12.2017, doi cetațeni romani au fost evacuați, in siguranța, din Yemen pe traseul Aden – Amman – București.Pe tot parcursul deplasarii, cei doi cetațeni romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul…

- Traditional, in ultima luna a anului, cheltuielile statului sar cu puncte importante din PIB. In 2015, luna decembrie a avut un avans de cheltuieli de nu mai putin de 5,5% din PIB fata de cheltuielile la 11 luni, care insumau 28,7% din PIB. Pentru relevanta, daca fiecare luna din an avea o asemenea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- Legile Justiției, la masa dezbaterilor a treia zi de Craciun. Mai exact, reprezentanți a 43 de organizații civice se vor intalni miercuri cu premierul Mihai Tudose. Organizațiile, care i-u trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului, au ales șapte delegați care vor participa la discuții. Reprezentantii…

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania și Bologna, potrivit unei analize efectuate de compania Vola.ro. Și destinațiile din Romania…

- Premierul Mihai Tudose i-a primit, astazi, la Palatul Victoria, pe reprezentanții companiei germane BSH Home Appliance Group, din domeniul producției electrocasnicelor.Tema discuțiilor a vizat proiectele de investiții ale companiei din cadrul grupului german Bosch, in Romania, cu perspectiva…

- Uniunea Democrata Turca din Romania organizeaza luni, 18 decembrie 2017, incepand cu ora 17.00, la Constanta, o manifestare cultural-artistica prilejuita de Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, instituita prin lege in acest an ca sarbatoare nationala. In debutul manifestarii, va avea loc lansarea…

- Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, inclusa, de anul acesta, de Camera Deputatilor, in calendarul sarbatorilor nationale, va fi marcata pe 18 decembrie si de Uniunea Democrata Turca din Romania, prin lansarea unui exceptional album, "Comunitatea musulmana din Romania in ilustrate 1898 1940 ldquo;,…

- Problema imigrantilor nu este nici pe departe rezolvata. Mai mult, anul viitor se anunta unul extrem de tensionat din acest punct de vedere si spunem asta pentru ca reprezentantii Uniunii Europene sunt decisi sa treaca si la sanctiuni. Din cauza faptului ca tarile puternice din vest, printre care…

- Un numar de 2.156.400 de turisti nerezidenti sositi in Romania, in primele 9 luni din 2017, au cheltuit in total 4,676 miliarde lei. In medie, un turist sosit in Romania a cheltuit 2.159,8 lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.

- Mircea Badea a spus ca un astfel de sistem ar fi bun și, daca nu s-ar mai da gratuitați unora și altora, am putea avea și noi parte de așa ceva pentru a ne apara. "Din punctul meu de vedere, sa se faca acel sistem (n.r. - de blocare la metrou). Oricum, la cați bani se cheltuie aiurea in Romania...…

- Odata ce s-a incheiat ceremonialul militar organizat la Otopeni, la scurta vreme dupa ce aeronava militara care l-a adus in Romania pe fostul suveran a aterizat pe taram autohton, convoiul funerar a pornit, cu putine minute inainte de ora 12, catre Castelul Peles. La momentul de fata, cortegiul se indreapta,…

- PSD Sibiu sare in apararea deputatului Ioan Terea, cercetat dupa ce a fost acuzat ca a lovit mai multi protestatari cu masina. Reprezentantii organizatiei sustin ca acesta a fost „agresat din senin”, fara sa se poata apara, de doi protestatarii care au sarit pe masina lui, pe care au inceput sa o…

- “Creditul urmareste consolidarea directiei de crestere si imbunatatirea continua a pozitiei in piata a Patria Bank, prin angajamentul actionarului majoritar si al echipei de management de a continua proiectele de dezvoltare ale bancii si de a contribui la procesul de consolidare a bazei de capital,…

- Misterul tripului asasinat din judetul Satu Mare a fost dezlegat ieri de politisti. Autorul crimei care a socat Romania este chiar fiul sotilor Gheorghe si Niculina Rentea, care au fost gasiti morti in propria gospodarie, alaturi mama femeii, Viorica Apan. Razvan Rentea (33 de ani) si-a omorat parintii…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, Consulatul General al Romaniei la Szeged urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs in dimineata zilei de 25.11.2017, in raza localitatii Szolnok-Ungaria, soldat cu decesul a 3 cetateni romani si ranirea…

- Trei români au murit și alți cinci au fost raniți, în aceasta seara, în urma unui accident care a avut loc la Szolnok, în Ungaria, la aproximativ 150 de kilometri de granița cu România, fiind implicate un autobuz și un microbuz. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe…

- Doua treimi dintre participantii la cursurile de educatie financiara derulate de Visa si Junior Achievement in scoli, biblioteci si online au reusit sa economiseasca in ultimele sase luni, potrivit unui studiu derulat de Visa. Numai jumatate dintre persoanele care nu au finalizat un curs de educatie…

- Noile detalii par sa duca tot mai mult spre ipoteza ca numele ciclonului OLAF nu ar fi fost dat intr-un mod intamplator. Am relatat ieri ca numele fenomenelor meteorologice sunt date de Universitatea din Berlin. Conform informațiilor furnizate de meteorologii ANM și confirmate de datele puse…