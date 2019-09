Complexul Multifunctional Caraiman – servicii medicale gratuite pentru bucurestenii din sectorul 1 A fost lansat Complexul Multifunctional Caraiman – servicii medicale gratuite pentru bucurestenii din sectorul 1 Azi a fost lansat Complexul Multifunctional Caraiman, un centru medical unde bucurestenii din sectorul 1 pot beneficia de servicii gratuite pentru 17 specialitati medicale, printre care si cardiologie, ginecologie, oncologie, stomatologie, dermatologie, kinetoterapie, planning familial, ingrijirea bolnavului la domiciliu, ambulanta sociala. In plus, familiile care au un membru bolnav de Alzheimer il pot lasa pe acesta in grija specialistilor in timpul zilei. In cadrul evenimentului… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

