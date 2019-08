Stiri pe aceeasi tema

- In primele sase luni din 2018, profitul brut al producatorului de energie a fost de 35,12 milioane de lei. De asemenea, cifra de afaceri in primul semestru din 2019 a atins 1,510 miliarde de lei, cu 7% in plus fata de 1,414 miliarde de lei in anul precedent. EBITDA la 30 iunie 2019 este de 614 milioane…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat pierderi de 19,4 milioane dolari in primul semestru, de la un profit net de 2,77 milioane dolari in prima parte a anului trecut, in timp ce cifra de afaceri bruta a scazut cu 4%, la 2,5 miliarde dolari, fata de 2,6 miliarde dolari…

- Conform raportului financiar, in primele sase luni ale anului, activele Grupului BT au ajuns la 81,6 miliarde de lei, in timp ce eficienta operationala se pastreaza la nivelul de 45,87%. Activele BT se cifreaza la 77,73 miliarde de lei. In ceea ce priveste datoriile BT, acestea insumeaza 70,01 miliarde…

- Producatorul Alro Slatina a raportat pierderi de 1,48 milioane lei in primul semestru, de la un profit net de 161,17 milioane lei in perioada similara a anului trecut, in timp ce vanzarile au scazut la 1,33 miliarde lei, de la 1,377 miliarde lei in prima parte din 2018, din cauza preturilor scazute…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in scadere la 384 milioane de lei, de la 423 milioane de lei in primul semestru din 2018, iar activele totale ale Raiffeisen Bank au urcat in primul semestru al acestui an pana la 40 miliarde lei, in crestere de 5% an la an,…

- Grupul BRD a incheiat primul semestru al anului cu un venit bancar net de 1,6 miliarde lei, in crestere cu 8,7% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profiftul net a urcat la 787 milioane lei, de la 757 milioane lei in S1/2018, arata raportul financiar al grupului, conform Mediafax.Veniturile…

- In perioada similara a anului trecut, compania a inregistrat un profit de 4,673 miliarde dolari. Impactul crizei prin care trece producatorul de aeronave se reflecta in special in datele din al doilea trimestru, cel mai urmarit de Wall Street, cand pierderile au totalizat 2,942 miliarde dolari. Boeing…

- Gazul metan extras a insumat 17,35 milioane boe (2,7 miliarde mc), cantitate in crestere cu 2,3% fata de primele 6 luni din 2018. Gazul metan din productia interna livrat catre terti a insumat 28 TWh. Productia de energie electrica s-a ridicat in perioada mentionata la 171,6 GWh (minus 63,2%).…