- Imagini spectaculoase filmate pe Varful Vladeasa din Muntii Apuseni, unde, potrivit localnicilor, este cea mai grea iarna din ultimii ani. The post Imagini spectaculoase pe varful Vladeasa. Statia meteo a inghetat complet, oamenii spun ca nu au mai vazut atata zapada appeared first on Renasterea banateana…

- CNA a aplicat amenzi de 1,6 milioane de lei posturilor TV romanești, iar cele mai multe sancțiuni au fost aplicate stației Realitatea TV. Principala emisiune vizata de la acest post a fost ”Jocuri de putere”, moderata de prezentatorul Rareș Bogdan. Insa cea mai mare amenda din 2018 i-a revenit Kanal…

- Andi Moisescu și soția sa Olivia Steer au evitat sa publice imagini cu cei doi baieți ai lor, pe care fanii nu i-au mai vazut de cand erau foarte mici. Acum, cand Luca și David au 10, respectiv 12 ani, iar mama lor a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie de la masa de Craciun. Celebrul cuplu…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dan Badea si sotia sa, Madalina, vor deveni parinti! Nevasta actorului este insarcinata in sase luni, iar paparazzii Spynews.ro au primele imagini cu viitoarea mamica in rolul de graviduta.

- Pepe a fost sarbatorit de frumoasa lui soție ca-n filmele de la Hollywood! Casa lor a fost impodobita cu sute de beculețe colorate, dar și numeroase figurine de Craciun, care i-au fermecat pe invitați și fanii indragitului cuplu. Citește și: Pepe a lansat clipul piesei “Mi-am ales”. Imagini HOT cu femei…

- Ajax Amsterdam s-a impus cu 2-0 pe terenul lui AEK Atena și a obținut prima calificare in grupele Champions League dupa 13 ani. Partida de la Atena a fost insa umbrita de incidentele dintre fanii celor doua echipe, care au continuat rafuiala inceputa cu o seara inainte de meci. ...

- Tomița, unul dintre cei mai ravniți barbați de la „Insula Iubirii” iși traiește acum viața departe de tot ce a insemnat Thailanda. Deși este un barbat frumos și aratos, acesta nu și-a mai dorit nici in ruptul capului sa mai fie ispita masculina.