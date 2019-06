Companiile aeriene pot refuza despăgubirea pasagerilor. Decizia luată de Curtea de Justiţie a UE Sentinta se refera la o reclamatie facuta de un pasager al Ryanair dupa o intarziere de patru ore a unei curse aeriene din Italia in Belgia; compania a refuzat sa acorde despagubirile de 250 de euro cerute. Conform reglementarilor UE, pasagerii pot solicita despagubiri daca intarzierile sunt mai mari de trei ore, cu anumite exceptii. In speta, pe pista a curs carburant de la o alta aeronava, iar CJUE a apreciat ca intarzierea "nu putea fi evitata chiar daca s-ar fi luat toate masurile rezonabile, in sensul acestei prevederi". Magistratii au considerat asadar ca in acest caz este vorba… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

