Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu salariile in cadrul companiei Gabriel Resources Ltd. au crescut in 2018 fata de 2017, arata un raport financiar al companiei aferent anului trecut. Plecarea fostului director general a fost ”rasplatita” cu 3,5 milioane de dolari canadieni.

- Compania franceza de software Thales a inaugurat, joi, un centru de excelenta in inginerie in Bucuresti, unde vor fi angajati peste 750 de ingineri in urmatorii trei ani, a declarat directorul general al companiei pentru Romania, Silviu Agapi. Compania are acum peste 250 de ingineri angajaţi. …

- ​Fortech, o companie de software cu 700 de ingineri, premiata în repetate rânduri de Deloitte sau EY și partener de servicii IT pentru companii din SUA și țarile vest-europene, încheie anul financiar 2018 pe un trend ascendent și începe în forța primul trimestru din 2019.2018…

- Compania naționala aeriana Tarom a semnat in vara anului trecut un contract pentru achiziția a cinci aeronave Boeing 737-MAX 8, construite special pentru Tarom. Cele cinci avioane au un preț de catalog de 586 milioane dolari și vor fi livrate pana in anul 2023. Anterior, in 2017, Blue Air a anunțat…

- Operatorul national aerian Tarom raporteaza o crestere cu 25% a afacerilor in ianuarie 2019 fata de aceeasi luna a anului precedent si anunta venituri totale mai mari cu peste 19 milioane de lei. "Tarom continuă, în ianuarie 2019, trendul ascendent pe care s-a plasat pe parcursul anului anterior.…

- Compania de stat Tarom anunța ca, din 14 iunie, reia zborurile directe București – Valencia. Potrivit operatorului, următoarele servicii sunt incluse în prețul biletului: un bagaj de mână de 10 kg, un bagaj de cală de max. 25 kg, catering la bord, check-in-ul și…

- Operatorul de stat Tarom si-a majorat cu 1,4% cota de piata in Romania in 2018, prin cresterea cu 40% a numarului de pasageri pe rute interne, fata de anul 2017, potrivit datelor companiei. Pentru anul 2018, transportatorul României raportează vânzări mai mari cu 49,63 milioane…

- Compania TAROM si-a majorat cu 1,4% cota de piata in Romania in 2018, prin cresterea cu 40% a numarului de pasageri pe rute interne, fata de anul 2017, potrivit datelor operatorului aerian national, remise AGERPRES. Pentru anul 2018, transportatorul Romaniei raporteaza vanzari mai mari cu 49,63…