La majorare au participat toti actionarii companiei. In urma acestei operatiuni, investitia in companie se apropie de 20 de milioane de euro. 'Majorarea de capital era planificata pentru a doua parte a acestui exercitiu fiscal, iar participarea tuturor actionarilor demonstreaza inca o data increderea si determinarea intregii echipe de a asigura dezvoltarea companiei in urmatoare perioada', explica Sergiu Chirca, CEO elefant.ro. Elefant.ro a implinit in luna iunie a acestui an 9 ani de la infiintare.

Initial, proiectul s-a remarcat drept cel mai mare retailer online de carti din Romania,…