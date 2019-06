Stiri pe aceeasi tema

- Congresul USR va avea loc pe 13 iulie, la București „In momentul de fața președintele este ales la Congres cu votul delegaților, ca și Biroul Național. In momentul cand am candidat la președinție in 2017 am spus ca urmatorul președinte va fi ales prin votul tuturor membrilor. Am propus acum…

- Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stanescu, ii va propune liderului interimar al partidului, Viorica Dancila, sa susțina ideea organizarii Congresului pentru alegea noii conduceri dupa alegerile prezidențiale, spun surse din partid.Citește și: Congres PSD in șpagat / SURSE Potrivit…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca Guvernul Dancila trebuie sa plece pentru ceea ce s-a intamplat la votul din diaspora. ”Vom depune motiune de cenzura”, a spus Dana Barna, afirmand ca s-a discutat cu PNL, PMP, UDMR si Pro Romania.”Acest Guvern trebuie sa plece in primul rand…

- Pro Romania a obtinut cel mai mare scor la alegerile europarlamentare in Braila, judet din care provine fostul premier Mihai Tudose, unde formatiunea a luat 22,4%. La polul opus, liderul Pro Romania cu un scor slab e Ioan Rus, liderul filialei din Cluj.

- Primarul Brailei, social-democratul Marian Dragomir, considera ca PSD ar trebui sa abandoneze subiectul legilor Justitiei si sa vorbeasca mai mult despre realizarile din judete. "In loc sa discutam despre realizarile din judete, vorbim despre legile Justitiei. Mai terminati cu legile Justitiei odata!…

- Social-democratii au fost intampinați, duminica, in fata sediului PSD Braila, de zeci de protestatari. Liderii partidului au intrat in sediu pe usa din spate, pentru a evita protestatarii. Un barbat a reusit sa intre in sala unde au loc alegeri pentru filiala judetean, provocand n scandal in timpul…

- Dan Barna, presedintele USR, sustine ca initiativa "Fara penali in functii publice" trebuie adoptata doar prin modificarea Constitutiei, pentru a raspunde asteptarii cetatenilor care au semnat. Precizarile au fost facuta in contextul in care parlamentarii PMP au depus la Senat un proiect care se…

- Aflat in Serbia și proaspat anunțat candidat la europarlamentare din partea PRU, Sebastian Ghița, revine și in peisajul politic cu un derapaj. In direct la Romania TV, Sebastian Ghița i-a amenințat pe membrii gruparii #Rezist ca in cazul in care vor continua protestele la Ministerul Justiției, membrii…