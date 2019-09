Comisia juridică a Camerei a amânat luarea unei decizii în cazul mandatului deputatului Octavian Goga Decizia de amanare in cazul vacantarii mandatului de deputat detinut de Goga a fost luata ca urmare a solicitarii avocatei acestuia. Avocatul deputatului a sustinut ca pe rolul instantelor se afla spre solutionare cai extraordinare de atac promovate de acesta, avand in vedere hotararea CCR privind nelegalitatea constituirii completurilor de 5 de la ICCJ. "Nelegalitatea compunerii completului de cinci judecatori de la Instanta suprema are la baza incalcarea deciziei CCR 785/2018, precum si a dispozitiilor legii 504/2004 privind organizarea judiciara asa cum a fost modificata si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

