Comisia Europeană verifică facilităţile fiscale acordate multinaţionalelor de Belgia Decizia de luni a CE vine dupa ce in februarie Tribunalul General de la Luxemburg, cea de-a doua instanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a anulat un ordin al Executivului comunitar impotriva facilitatilor fiscale acordate multinationalelor de Belgia. In 2016, Comisia Europeana a ordonat Belgiei sa recupereze aproximativ 700 milioane de euro de la companiile care au beneficiat de schema de facilitati fiscale. Aceasta schema permitea companiilor sa isi reduca taxele platite cu 50% pana la 90%. Tribunalul General nu a luat atitudine pentru a stabili daca scutirile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

