Stiri pe aceeasi tema

- Prin Fondul de coeziune sunt investiti 110,5 milioane de euro in distributia apei potabile si reteaua de colectare a apelor reziduale din regiunea de nord-vest a Romaniei (Turda - Campia-Turzii), se arata intr-un comunicat publicat joi de Comisia Europeana. Comisarul pentru politica regionala,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a semnat finantarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Turda – Campia-Turzii", care va asigura tuturor locuitorilor din sudul judetului Cluj acces la servicii de apa si canalizare, prin extinderea…

- Comisarul european Corina Crețu aproba fonduri de 110 milioane de euro pentru dezvoltarea sistemului de apa și canalizare in regiunea Turda – Campia-Turzii Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a semnat finanțarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și…

- Ajutorul financiar vine in contextul in care Regiunea de Nord-Est a Romaniei a suferit daune semnificative ale infrastructurii, terenurilor agricole și locuințelor ca urmare a precipitațiilor abundente din august 2018.

- Data: 24.04.2019 Lucrarile de infrastructura din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in regiunea Turda – Campia Turzii”, implementat de Compania de Apa

- Comisarul european si candidat Pro Romania la alegerile europarlametnare, Corina Cretu, a declarat ca in acest moment dezvoltarea Romaniei este blocata sau trasa inapoi din lipsa capacitatii in administratia publica si ca tara noastra nu are proiecte prin care sa atraga fonduri europene. "Imi pare rau…

- “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in regiunea Turda – Campia Turzii” implementat de Compania de Apa Arieș, cu o valoare de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primele lucrari de infrastructura din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in regiunea Turda – Campia Turzii” implementat de Compania de Apa Arieș au