Stiri pe aceeasi tema

- O echipa mixta a Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a avut astazi, la Bruxelles, o prima reuniune cu reprezentanții „DG Regio” și „DG...

- Intrebat de o jurnalista daca preocuparile pe care le-a exprimat anterior privind iliberalismul din Romania s-au agravat si daca crede ca tara noastra a luat-o deja pe drumul Poloniei si Ungariei, presedintele francez a reiterat ca va fi vigilent in aceasta privinta."Cred ca exista decizii…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeană a publicat marţi previziunile economice de…

- Comunicat de presa / PARIUL CU POPORUL ROMAN in Politic / on 11/04/2019 at 13:56 / Teleormanenilor le va trebui mult noroc in 2019, pentru ca marile sperante sa nu devina iluzii desarte, spulberate de pierderea pariului guvernului PSD cu Romania. Asadar pentru ca argumentele fiscale pe care…

- Discutiile si negocierile cu Comisia Europeana privind preturile la gazele naturale s-ar putea finaliza cu un calendar de reliberalizare, este de parere vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, Zoltan Nagy-Bege. "Eu cred că Guvernul României a dat un semnal destul…

- Planurile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera provenind de la autoturisme si camionete pana in 2030, convenite deja informal cu Consiliul, au fost votate miercuri. Eurodeputatii si ministrii UE au convenit asupra unui obiectiv mai strict (37.5%) de reducere a emisiilor pentru…

- "USR, alaturi de PMP si deputati neafiliati, a depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor o cerere de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta cu privire la subminarea intereselor economice si strategice ale Romaniei prin adoptarea OUG 114/2018. USR considera ca se impune o ancheta…

- Liderul USR București, Roxana Wring, consilier în CGMB, a sesizat marți Comisia Europeana privind ajutorul de stat ilegal acordat companiilor municipale de catre primarul Gabriela Firea. Ea spune ca aceste companii au beneficiat de nu mai puțin de 600 de milioane de euro din bugetul Capitalei,…