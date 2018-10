Comisia Europeana a trimis o scrisoare autoritatilor romane cu intrebari despre evolutiile legislative in domeniul justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis o scrisoare autoritatilor romane in care formuleaza o serie de intrebari despre evolutiile legislative din domeniul justitiei, confirma Executivul comunitar, in urma unor informatii in acest sens aparute in presa din...

- Comisia Europeana a trimis o scrisoare autoritatilor romane in care formuleaza o serie de intrebari despre evolutiile legislative din domeniul justitiei, confirma Executivul comunitar, in urma unor...

- Prim-vicepresedintele Comsiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, la dezbaterea despre statul de drept din Romania, din plenul Parlamentului European, ca ultimele evolutii privind modificarile asupra legilor justitiei si a codurilor penale sunt o sursa de ingrijorare pentru Comisia Europeana, aratand…

- „Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru al…

- Iohannis: semnalele partenerilor externi trebuie luate in serios Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca semnalele venite din partea partenerilor externi privind respectarea statului de drept trebuie luate foarte în serios, punctând ca evaluarea unor politicieni români…

- Fostul sef al ANAF, Serban Pop, condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul Alinei Bica, a fost depistat marti, in Italia, urmand ca instanta din acel stat sa se pronunte cu privire la executarea mandatului european de arestare emis pe numele acestuia si predarea lui catre Romania.

- Tudorel Toader a prezentat public o viziune extrem de optimista privind felul in care a decurs intalnirea pe care a avut-o vineri cu comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, in care oficialul roman i-a prezentat legile modificate de PSD drept unele in ordine care au trecut de controlul de…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca premierul Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, unde se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, cu un bilant rusinos: inflatie si deficit record, indepartarea de zona euro, absorbtie scazuta a fondurilor europene, legi antijustitie, pregatire…