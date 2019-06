Comisia de la Venetia spune ca deciziile Curtii Constitutionale moldovene au incalcat Constitutia: Guvernul Sandu e legal

Stiri pe aceeasi tema

- Pe ultima suta de metri, in ziua in care Curtea Constituționala din Republica Moldova anunța ca pe 7 iunie expira termenul de trei luni de zile pentru formarea unei coaliții de guvernare și numirea unui nou guvern, Maia Sandu și Andrei Nastase se aflau in incinta parlamentului și transmiteau pe Facebook…

- PNL susține acțiunile politice democratice ale formațiunilor conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase, a anunțat, marți, Ludovic Orban. Liderul liberal a adaugat ca blocul electoral „ACUM” reprezinta garanția parcursului european pentru Republica Moldova. „Biroul Executiv al PNL a adoptat poziția oficiala…

- Comisia de la Venetia a confirmat ca a primit solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, prin care se cere avizul urgent al acesteia cu privire la ultimele decizii ale Curtii Constitutionale a Republicii Moldova, inclusiv cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului…

- Comisia de la Veneția confirma ca a primit solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, prin care se cere avizul urgent al acesteia cu privire la ultimele decizii ale Curții Constituționale din R. Moldova, inclusiv cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului.

- Premierul moldovean Maia Sandu a anunțat, luni, in debutul primei ședințe a noului Guvernul de la Chișinau, ca va trimite o scrisoare Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția privind deciziile Curții Constituționale din Republica Moldova, informeaza site-ul Unimedia potrivit mediafax.„Exista…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, a semnat decretul privind constituirea in noua componența a Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, transmite Deschide.md. Dodon a eliminat din Consiliu pe membrii guvernului Filip, format din miniștri ai Partidului Democrat, și i-a inlocuit cu miniștri…

- Alexandru Panzari a declarat anterior ca refuza sa se subordoneze noului ministru de interne care a fost numit in parlament, Andrei Nastase, subliniind ca ministrul lui este in continuare Alexandru Jizdan. Cu votul membrilor guvernului condus de Maia Sandu, Alexandru Panzari a fost demis.…

- 86 de organizatii neguvernamentale cer demisia tuturor judecatorilor Curtii Constitutionale a Republicii Moldova, acuzati ca au actionat exclusiv în interesul unui partid politic, relateaza duminica Radio Chisinau.Platforma Nationala a Forumului Societatii Civile din Parteneriatul Estic, din…