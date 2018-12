Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi clasele politice din Marea Britanie si SUA de lipsa de respect fata de opinia publica, prin faptul ca au pus la indoiala referendumul cu privire la Brexit, respectiv alegerea lui Donald Trump ca presedinte, relateaza BBC. "Nu vor sa recunoasca…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times.Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta…

- Prim-ministrul britanic Theresa May se va adresa luni parlamentarilor pentru a le explica faptul ca un nou referendum pentru Brexit va provoca „daune ireparabile” vietii politice si ii va face pe britanici sa isi piarda increderea in Guvern, relateaza BBC.

- Brexit-ul va avea un cost pentru economia britanica, indiferent de scenariul iesirii din Uniunea Europeana (UE), a avertizat miercuri guvernul britanic intr-un raport care subliniaza ca acordul negociat de catre premierul Theresa May va limita pagubele, relateaza AFP. In timp ce votul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a exclus miercuri, in parlament, posibilitatea organizarii unui al doilea referendum cu privire la Brexit inaintea datei stabilite pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, 29 martie 2019, transmite Reuters. 'Cred ca, in ce priveste un al doilea referendum,…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a afirmat joi, într-o conferinta de presa în Downing Street, ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu Uniunea Europeana este "cel mai bun" posibil pentru Regatul Unit, iar ea

- "Cred, cu toata fiinta mea, ca drumul pe care l-am urmat este cel mai bun pentru tara mea", a declarat May, afirmand ca actioneaza in interesul national si va continua sa o faca, dupa ce s-a confruntat in cursul zilei cu demisia a patru membri ai guvernului sau si cu o initiativa de organizare a…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, ar putea convoca alegeri legislative anticipate in contextul crizei Brexit, afirma surse guvernamentale, desi zvonurile au fost infirmate oficial de Downing Street, iar Partidul Laburist (de opozitie) ar putea cere un nou referendum privind apartenenta la UE,…