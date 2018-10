Comandantul Fortelor Navale SUA din Europa este ingrijorat de activitatea submarinelor rusesti in Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- Patru agenti rusi au fost expulzati din Olanda dupa un atac cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care investigheaza otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale. Serviciile olandeze de informatii militare au reusit sa impiedice atacul cibernetic…

- Statele Unite au impus taxe vamale in valoare de 16 miliarde de dolari produselor importate din China, valoarea totala a acestora ajungand la 50 de miliarde de dolari, in contextul unei dispute comerciale continue intre cele doua tari. Sanctiunile au intrat in vigoare joi si vor afecta aproximativ…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca tara sa nu se va lasa intimidata de Statele Unite si nu va face niciun pas inapoi in fata sanctiunilor pregatite de Washington, in urma scandalului legat de retinerea unor cetateni americani in Turcia. " (Statele Unite) nu pot determina…

- Marina militara rusa va achizitiona, anul acesta, 26 de nave de razboi si alte ambarcatiuni, patru dintre ele fiind echipate cu rachete de croaziera Kalibr, a informat duminica presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a informat ca eforturile de consolidare si dezvoltare a marinei…

- Presedintele american Donald Trump face presiuni pentru o "schimbare de regim" la Berlin, a declarat fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, in raspuns la recentele critici dure adresate Germaniei de liderul de la Casa Alba in legatura cu cheltuielile militare si imigratia. "Nu se…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca SUA au o relatie "extraordinara" cu Germania, la cateva ore dupa ce a criticat tara pentru acordul sau privind reteaua de gaze cu Rusia, scrie Politico. "Avem o relatie foarte, foarte buna cu cancelarul, avem o relatie extraordinara…

- Guvernul Slovaciei va cumpara 14 avioane de vanatoare F-16 din Statele Unite, pentru a inlocui flota actuala formata din avioane rusesti MiG-29, a declarat miercuri ministrul Apararii din Slovacia, Peter Gajdos, relateaza Reuters. Avioanele vor fi livrate in termen de 36 de luni de la semnarea…

- Berlinul isi decide propriile politici si decizii, a declarat cancelarul german Angela Merkel, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Germania este "in totalitate controlata" de Rusia. "Am experimentat o parte a Germaniei controlate de Uniunea Sovietica si sunt foarte fericita…