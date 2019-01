Mii de persoane au manifestat vineri la Bogota si in multe alte orase din Columbia pentru a cere demisia procurorului general Nestor Humberto Martinez, acuzat de implicare in scandalul de coruptie legat de grupul brazilian Odebrecht, relateaza AFP. Procurorul este tinta unor cereri de demisie de cand, in unele articole din presa din decembrie 2018, s-a afirmat ca el era la curent cu activitatile ilegale ale grupului brazilian BPT in timp ce era avocat la intreprinderea Corficolombiana, asociata cu Odebrecht in Columbia, activitati pe care el nu le-a denuntat. Manifestantii au defilat in principalele…