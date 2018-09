Stiri pe aceeasi tema

- Grupul L’Oreal a numit-o pe Vanya Panayotova in functia de Country General Manager al sucursalei din Romania, incepand cu ianuarie 2019, in urma numirii lui Gilles Antoine intr-o noua pozitie in cadrul grupului.

- Fondatorul gigantului de vanzari online Alibaba, Jack Ma, si-a anuntat retragerea treptata de la conducerea companiei sale. Succesorul sau este o persoana inventiva. Luni, la implinirea a 54 de ani de la nastere, Jack Ma si-a anuntat retragerea de la conducerea Alibaba.

- Jack Ma, cofondatorul si presedintele companiei Alibaba, nu se va retrage de la conducerea acesteia in perioada urmatoare, a relatat publicatia „South China Morning Post“, contrazicand astfel informatiile privind plecarea miliardarului de la conducerea companiei publicate de cotidianul american „The…

- Tarom a inregistrat in primele sase luni ale anului celei mai mari venituri si afaceri din ultimele patru semestre, anunta Economica.net. In plus, compania si-a marit si portofoliul de destinatii. Sunt primele cifre de bilant, dupa ce, la finalul anului trecut, Werner Wolff a preluat conducerea Tarom.…

- Indra Nooyi, CEO PepsiCo, una dintre cele mai influente femei din lumea afacerilor internaționale, aflata pe locul 11 in lista Forbes a celor mai puternice femei, va parasi conducerea companiei din 3 octombrie, dupa ce a condus-o timp de 12 ani, informeaza BBC.Acțiunile companiei au urcat…

- O angajata a companiei Leoni Wiring Systems RO din Bistrita, producator german de cablaje auto, a fost lovita de trainerul sau. Circumstantele in care s-a petrecut incidentul sunt inca neclare, iar conducerea companiei inca cerceteaza. Incidentul a fost facut public de o tanara care se pare ca ar…

- Directorul General al Mega Image Vassilis Stavrou va fi numit in funcția de Brand President al companiei Alfa Beta din Grecia, in toamna acestui an (1 octombrie 2018), in locul lui urmand sa vina Mircea Moga, in prezent SVP Comercial și Logistica in cadrul companiei.