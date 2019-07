Codul administrativ, criticat de UDMR: Regres pentru minorităţi "Atunci cand a formulat amendamente la Codul Administrativ elaborat anul trecut, UDMR a avut ca obiectiv respectarea, mentinerea si extinderea drepturilor lingvistice ale minoritatilor nationale, inclusiv cea maghiara. Desi noul act normativ a fost adoptat de Parlament, ulterior, prin OUG au fost anulate, ignorate numeroase propuneri importante pentru comunitatea maghiara. Textul actului normativ contine, de asemenea, prevederi care constituie regres in reglementare fata de forma anterior aflata in vigoare, deoarece ele dau nastere unor interpretari juridice - iar aceste interpretari pot genera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

